स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने मौजूदा टी20 एशिया कप 2025 (T20 Asia Cup 2025) में इतिहास रच दिया और टूर्नामेंट के एक संस्करण में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 25 वर्षीय भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक ने 2022 संस्करण में दो पूर्व रिकॉर्ड धारकों, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) (जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 6 मैचों में 281 रन बनाए थे) और भारत के विराट कोहली (Virat Kohli) (जिन्होंने 5 मैचों में 276 रन बनाए थे) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक ने सुपर-4 मुकाबले की शुरुआत में ही रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

अभिषेक शर्मा ने टी20 एशिया कप का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ा

उन्होंने मैच के 5वें ओवर में ही दुष्मंथा चमीरा की गेंद पर जोरदार छक्का जड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। यह दमदार शॉट पूरे टूर्नामेंट में उनके द्वारा प्रदर्शित की गई विस्फोटक बल्लेबाजी का एक बेहतरीन उदाहरण था। अभिषेक की शानदार निरंतरता भारत के अभियान का मुख्य आकर्षण रही है, उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार अर्धशतक जड़े हैं। शीर्ष क्रम में उनके आक्रामक और तेजी से रन बनाने के अंदाज ने भारत को लगातार शानदार शुरुआत दिलाई है, जिससे वह टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बन गए हैं।

स्टार बल्लेबाज अभिषेक ने मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक 200 से ज्यादा रन बना लिए हैं, जो टूर्नामेंट में अब तक कोई और बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में खेले गए दो सुपर 4 मैचों में उनके बनाए रन भारत की सफलता में अहम रहे हैं। उनके बाद स्कोरिंग चार्ट में बांग्लादेश के सैफ हसन (4 मैचों में 178 रन) और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (6 मैचों में 160 रन) हैं।

गौर है कि भारत बनाम श्रीलंका मैच में सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (Pathum Nissanka) के आक्रामक शतक ने भारतीय गेंदबाजों को एशिया कप में पहली बार दबाव में ला दिया लेकिन सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) के बेजोड़ प्रदर्शन से भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में लगातार छठी जीत दर्ज की। शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के टूर्नामेंट में तीसरे अर्धशतक की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बनाये। जवाब में निसांका के शतक की मदद से श्रीलंका ने जीत की ओर लगभग कदम रख दिया था। लेकिन वे सुपर ओवर में रन बनाने में नाकाम रहे।