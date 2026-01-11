Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना ​​है कि घर पर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाने की भारत की उम्मीदें काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेंगी कि वरुण चक्रवर्ती टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं, जो टीम के स्पिन-हैवी बॉलिंग अटैक के महत्व को बताता है। गांगुली ने PTI के साथ बातचीत में भारत की तैयारियों के बारे में संक्षेप में बात करते हुए इस पर जोर दिया कि घरेलू परिस्थितियां अच्छी स्पिन बॉलिंग को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती हैं और उन्हें लगता है कि भारत इस ग्लोबल इवेंट में इसके लिए अच्छी तरह से तैयार है। 

गांगुली ने कहा, 'हां, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता (घरेलू वर्ल्ड कप) और भारत हमेशा मेरी पसंदीदा टीम है। उनके पास एक मजबूत स्पिन अटैक है और अगर चक्रवर्ती फिट हैं तो यह भारत के लिए अच्छा है।' भारत ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्पिन पर पूरा दांव लगाया है जिसमें वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की एक मजबूत चौकड़ी को चुना है। 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में मैच खेले जाने हैं, ऐसे में उम्मीद है कि जैसे-जैसे पिचें पुरानी होंगी और परिस्थितियां धीमी होंगी, स्पिनर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। 

चक्रवर्ती ने 32 टी20I में 51 विकेट लिए हैं और वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद वर्ल्ड कप में आ रहे हैं, जहां उन्होंने 5 मैचों की सीरीज में 6 विकेट लिए थे। बीच के ओवरों में बल्लेबाजों को चकमा देने की उनकी क्षमता उन्हें भारत की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, खासकर हाई-प्रेशर नॉकआउट मैचों में। जैसे ही भारत वर्ल्ड कप से पहले अपनी आखिरी टी20I सीरीज के लिए तैयार हो रहा है, जो 21 जनवरी से अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही है, वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच सबसे बड़े चर्चा के विषयों में से एक बन गई है। 