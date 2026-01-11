वडोदरा: बीसीए स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे से पहले टीम इंडिया के सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कोहली नेट बॉलर्स को आत्मविश्वास और साहस के साथ गेंदबाजी करने की सीख देते नजर आ रहे हैं।
नेट सेशन के बाद नेट बॉलर्स से की खास बातचीत
10 जनवरी को विराट कोहली ने लंबा नेट सेशन किया, जिसमें उन्होंने तेज गेंदबाजों, स्पिनर्स और थ्रोडाउन विशेषज्ञों का सामना किया। सेशन के बाद कोहली ने नेट बॉलर्स से बातचीत की और गेंद पर साइन करते हुए उन्हें अहम सलाह दी। कोहली ने कहा, 'अगर मार पड़ भी जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ गेंद डालो। यह सोचकर कि मैं वही गेंद डाल रहा हूं जो मुझे डालनी है, न कि जो बल्लेबाज मुझसे डलवा रहा है।'
आत्मविश्वास और सोच पर दिया जोर
कोहली ने साफ किया कि गेंदबाज को बल्लेबाज से डरने के बजाय अपनी योजना और सोच पर भरोसा रखना चाहिए। उनका यह संदेश युवा गेंदबाजों के लिए एक बड़ी सीख माना जा रहा है, जिस कारण वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है।
शानदार फॉर्म में हैं विराट कोहली
विराट कोहली हाल के समय में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दो बार शून्य पर आउट होने के बाद उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए नाबाद 74 रन बनाए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने दो शतक और एक नाबाद अर्धशतक जड़ा। इतना ही नहीं, कोहली ने घरेलू क्रिकेट खेलने का भी फैसला किया और विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली के लिए खेलते हुए 131 और 77 रन की पारियां खेलीं।
कोहली के सामने बड़े रिकॉर्ड
11 जनवरी को कोहली के पास कई बड़े रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। वह 25 रन बनाते ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन सबसे तेज पूरे करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने यह उपलब्धि 644 पारियों में हासिल की थी, जबकि कोहली इसे 624वीं पारी में कर सकते हैं। इसके अलावा, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में कोहली सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने से भी ज्यादा दूर नहीं हैं।