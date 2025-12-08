स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया के उप-कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह फिट होकर भुवनेश्वर पहुंच गए हैं, जिससे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम को बड़ा बढ़ावा मिला है। कट्टक में 9 दिसंबर से शुरू हो रही पांच मैचों की सीरीज से पहले गिल की उपलब्धता को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है।

BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पूरा किया रिहैब

गिल ने बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैब पूरा किया, जहां उन्होंने फिजियोथेरेपी, बैटिंग सेशंस, फील्डिंग ड्रिल्स और मैच सिमुलेशन के कई राउंड पूरे किए। मेडिकल टीम ने पुष्टि की कि उन्होंने सभी फिटनेस और परफॉर्मेंस टेस्ट पास कर लिए हैं।

गौतम गंभीर ने दी फिटनेस की बड़ी अपडेट

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया कि शुभमन गिल अब पूरी तरह फिट हैं और खेलने के लिए तैयार हैं। गंभीर के मुताबिक, 'गिल बेहद शार्प और भूखे नजर आए। उन्हें टीम में तभी शामिल किया गया जब स्टाफ उनकी फिटनेस से पूरी तरह संतुष्ट हो गया।'

भुवनेश्वर में टीम से फिर जुड़े गिल

क्रिकबज़ के अनुसार शुभमन गिल रविवार रात करीब 9 बजे भुवनेश्वर पहुंचे और टीम से जुड़ गए। इससे पहले हार्दिक पंड्या भी सबसे पहले पहुंचे और बाराबती स्टेडियम में एक क्लोज़ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। टीम इंडिया अब पहले टी20 की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुकी है।

टी20 वर्ल्ड कप योजनाओं के लिए गिल की वापसी अहम

भारत घरेलू टी20 विश्व कप से पहले अपनी अंतिम दो टी20 सीरीज में से एक खेल रहा है। ऐसे में उप-कप्तान और टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में गिल की वापसी टीम के बैटिंग कॉम्बिनेशन को मजबूती देती है। गिल और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी, जिसकी चर्चा एक वायरल वीडियो के बाद और भी बढ़ गई है।