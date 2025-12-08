कटक: भारत के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या दोनों पूरी तरह स्वस्थ और फिट हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे।

सूर्यकुमार ने कहा, “दोनों—गिल और पांड्या—फिट हैं और अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं।”

गिल को कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में अकड़न की समस्या हुई थी, जबकि हार्दिक पांड्या सितंबर में एशिया कप के दौरान क्वाड्रिसेप्स इंजरी के कारण बाहर हो गए थे। गिल इस चोट के बाद से नहीं खेले हैं, लेकिन हार्दिक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मजबूती से वापसी की। उन्होंने लगातार चार ओवर गेंदबाजी की और पंजाब के खिलाफ 42 गेंदों पर नाबाद 77 रन की पारी खेलते हुए बड़ौदा को बड़ा लक्ष्य हासिल कराया।

सूर्यकुमार ने हार्दिक की भूमिका पर कहा: “एशिया कप में नई गेंद से उनकी गेंदबाजी ने हमें टीम कॉम्बिनेशन के कई विकल्प दिए थे। उनका अनुभव, खासकर बड़े मैचों और ICC/ACC टूर्नामेंटों में, टीम को शानदार संतुलन देता है।”

गिल की वापसी के बाद टीम कॉम्बिनेशन पर भी कप्तान ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन और जितेश शर्मा के बीच मुकाबला रहेगा। सूर्यकुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि ओपनर्स को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाजों को ऑर्डर में लचीला होना होगा।

उन्होंने कहा: “संजू ने ऊपर बल्लेबाजी की है, लेकिन शुभमन पहले खेल चुके हैं और वह उस स्लॉट के योग्य हैं। हमने संजू को मौके दिए और वह किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार रहते हैं।”

सूर्या ने आगे कहा कि सैमसन और जितेश दोनों टीम के योजनाओं में शामिल हैं— “दोनों बहुमुखी खिलाड़ी हैं। एक ओपन कर सकता है, दूसरा निचले क्रम में खेल सकता है। दोनों टीम के लिए किसी भी रोल में योगदान दे सकते हैं।”