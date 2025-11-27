स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में भारत को 408 रन से हराकर 25 साल बाद भारतीय सरजमीं पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती। कप्तान शुभमन गिल चोट के चलते दूसरे टेस्ट से बाहर रहे, लेकिन सीरीज हार के बाद उन्होंने X पर टीम के लिए मजबूत संदेश दिया।

भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से मिली करारी हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया 408 रन से हारी, जिससे मेहमान टीम ने 25 साल बाद भारतीय जमीन पर ऐतिहासिक सीरीज जीत दर्ज की। पहला टेस्ट भी भारत को कोलकाता में 30 रन से गंवाना पड़ा था।

गर्दन में चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर रहे गिल ने मैच समाप्त होने के बाद X पर एक प्रेरक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा: 'Calm seas don't teach you how to steer, it's the storm that forges steady hands' 'हम एक-दूसरे पर विश्वास करते रहेंगे, एक-दूसरे के लिए लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और भी मजबूत होकर।' उनका यह पोस्ट हार से निराश फैंस और टीम दोनों के लिए हौसला बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

टीम की इस खराब प्रदर्शन पर आलोचना भी जमकर हुई। गुवाहाटी टेस्ट के दौरान फैंस ने कोच गौतम गंभीर को बू भी किया। सोशल मीडिया पर टीम की रणनीति, कप्तानी और बल्लेबाज़ी को लेकर तीखी बहस छिड़ी रही। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके संकेत बताते थे कि वे स्टैंड-इन कप्तान ऋषभ पंत के ‘पब्लिक के लिए खेलने’ वाले रवैये से नाराज थे।