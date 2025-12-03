स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को होने वाले दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाया। 2027 वनडे विश्व कप तक इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों की उपस्थिति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच दोनों सितारे पूरी प्रतिबद्धता के साथ नेट्स में उतरे। थ्रो-डाउन विशेषज्ञों के खिलाफ उनके तीखे शॉट्स ने उनकी तैयारी और भूख दोनों को साफ दिखाया। वहीं मुख्य कोच गौतम गंभीर की मौजूदगी में अभ्यास सत्र ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया क्योंकि कोहली प्रैक्टिस सत्र के दौरान गंभीर को नजरअंदाज करते हुए नजर आए।

कोहली की धारदार नेट सेशन ने खींचा ध्यान

अभ्यास के दौरान विराट कोहली बेहतरीन लय में दिखाई दिए। उन्होंने दाएं हाथ के थ्रो-डाउन विशेषज्ञ रघु और बाएं हाथ के विशेषज्ञ नुवान सेनेविरत्ने के खिलाफ तेज और सटीक प्रहार किए। कई बार गेंद उनके बल्ले के करीब से निकली, लेकिन ज्यादातर मौकों पर उन्होंने शानदार टाइमिंग और नियंत्रण का प्रदर्शन किया।

गौतम गंभीर दोनों नेट्स पर खिलाड़ियों को ध्यान से देख रहे थे, जबकि कोहली पूरी गंभीरता के साथ अपने सत्र पर केंद्रित थे। अभ्यास खत्म करने के बाद कोहली दो बैट्स कंधे पर रखकर बिना कुछ बोले सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गए। इस दृश्य ने कई लोगों के मन में चर्चा का माहौल पैदा किया, खासकर पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्रिकेट में चल रही तमाम घटनाओं को देखते हुए।

गंभीर से बिना संवाद के आगे बढ़े कोहली

कोहली और गंभीर के बीच वर्षों से ऑन-फील्ड प्रतिस्पर्धा और कुछ चर्चित घटनाओं का इतिहास रहा है। ऐसे में गंभीर की मौजूदगी में कोहली का बिना बातचीत किए ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ जाना सोशल मीडिया और क्रिकेट फॉलोअर्स के लिए जिज्ञासा का विषय रहा। हालांकि अभ्यास के दौरान उनके शॉट्स, फुटवर्क और लय से साफ दिखा कि कोहली सिर्फ अपने गेम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और आगामी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

रोहित ने गंभीर से की बातचीत

विराट कोहली के ड्रेसिंग रूम जाने के कुछ देर बाद रोहित शर्मा ने भी अपना नेट सेशन पूरा किया। लेकिन कोहली के विपरीत रोहित ने गंभीर से बातचीत की। दोनों के बीच संवाद की अवधि भले कम रही हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज सहज दिखी। रोहित पूरे समय अभ्यास में व्यस्त रहे और उन्होंने अपनी तकनीक, रेंज और सिंगल-डबल की गेम प्लानिंग पर खासा ध्यान दिया। इस सत्र ने यह भी स्पष्ट किया कि कप्तान एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने के इरादे से पूरी तैयारी में हैं।

यशस्वी, पंत सहित अन्य खिलाड़ियों ने भी जमकर किया अभ्यास

ध्यान का केंद्र भले ही कोहली और रोहित ही रहे, लेकिन बाकी खिलाड़ी भी पीछे नहीं रहे। यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक खेल की तैयारी करते हुए लंबे छक्कों का खूब अभ्यास किया। ऋषभ पंत ने सत्र के अंतिम हिस्से में नेट्स में उतरकर तेज़ तर्रार शॉट्स का अभ्यास किया, जो इंगित करता है कि वे मध्य क्रम में अपनी भूमिका को लेकर पूरी तरह केंद्रित हैं।

सीरीज में भारत की बढ़त और दूसरे वनडे की अहमियत

टेस्ट सीरीज में हार के बाद भारत वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुका है। टीम इस मैच को जीतकर अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी। रायपुर की बल्लेबाजी-अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए बल्लेबाज़ों का आत्मविश्वास और तैयारी बेहद अहम है।