नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-2 की हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर पर हो रही आलोचनाओं के बीच पूर्व ऑफ़ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन उनका समर्थन करने सामने आए हैं। गुवाहाटी टेस्ट में मिली 408 रनों की रिकॉर्ड हार ने गंभीर पर दबाव बढ़ा दिया है, खासकर टीम में अधिक ऑलराउंडर शामिल करने के फैसले को लेकर।

अश्विन ने अपने यूट्यूब शो ‘ऐश की बात’ में कहा कि गंभीर को हटाने की मांग करना गलत है, क्योंकि टीम की नाकामी में खिलाड़ियों की जिम्मेदारी भी उतनी ही है। अश्विन बोले, 'टीम का प्रबंधन आसान नहीं, कोच को दोष देना उचित नहीं।'

अश्विन ने कहा, 'हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह सिर्फ एक खेल है। टीम मैनेज करना आसान नहीं होता। गंभीर भी इस हार से उतने ही निराश होंगे। किसी को बर्खास्त करना भले आसान लगे, लेकिन यह सही समाधान नहीं।'

उन्होंने साफ कहा कि वह गंभीर का बचाव रिश्तेदारी में नहीं कर रहे, 'गौतम मेरा रिश्तेदार नहीं है। हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन सिर्फ कोच को निशाना बनाना गलत है।'

अश्विन ने खिलाड़ियों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए, 'भारत का घरेलू रिकॉर्ड शानदार रहा है, इसलिए नाराज़गी स्वाभाविक है। लेकिन कोच को दोष देना आसान है। सच्चाई यह है कि कोच बल्ला लेकर खेलने नहीं जा सकता। जिम्मेदारी मैदान पर खिलाड़ियों की होती है।'

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं दिखा जिससे सिर्फ कोच को दोषी ठहराया जाए, 'लोग हमेशा इस पद के लिए दावेदारी करेंगे।'

अश्विन ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में पद और पैसों की अहमियत बहुत है, इसलिए हमेशा कुछ लोग कोच की कुर्सी पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन टीम की हार के लिए अकेले कोच को हटाना समाधान नहीं है।