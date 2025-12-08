स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को धीमी ओवर गति के कारण आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन में दोषी पाया गया। इसी वजह से भारतीय टीम पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इस सजा की पुष्टि आईसीसी के एलीट पैनल के मैच रैफरी रिची रिचर्डसन ने की।

दो ओवर कम फेंकने पर काटी गई पेनल्टी

आईसीसी की नियमानुसार, यदि कोई टीम निर्धारित समय में अपनी ओवर क्वोटा पूरी नहीं कर पाती है, तो प्रति ओवर 5% की कटौती होती है। भारतीय टीम निर्धारित समय में दो ओवर कम फेंक सकी, जिसके चलते कुल 10% जुर्माना लगा। नियम के अनुसार यह अपराध आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत आता है, जो न्यूनतम ओवर गति से जुड़े मामलों को कवर करता है।

केएल राहुल ने स्वीकार की गलती

भारतीय कप्तान केएल राहुल ने आरोप और प्रस्तावित सजा स्वीकार कर ली, जिसके बाद अलग से किसी औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। इस मामले को आधिकारिक रूप से दर्ज करने में मैदानी अंपायर रोड टकर और रोहन पंडित, तीसरे अंपायर सैम नोगास्की, तथा चौथे अंपायर जयरमन मदनगोपाल शामिल थे।

सीरीज में उतार-चढ़ाव, लेकिन भारत ने जीती ट्रॉफी

दूसरा वनडे जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज को 1–1 से बराबर जरूर किया था, लेकिन निर्णायक मुकाबले में भारत ने विशाखापत्तनम में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज 2–1 से अपने नाम की। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने सीरीज के अंतिम मैच में शार्प लाइन-लेंथ के साथ वापसी करते हुए प्रोटियाज़ बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा।

धीमी ओवर गति टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय?

हाल के महीनों में भारत को कई बार धीमी ओवर गति चेतावनी और जुर्माने झेलने पड़े हैं। यह मुद्दा टीम मैनेजमेंट के लिए सिरदर्द बना हुआ है क्योंकि धीमी गेंदबाजी गति न सिर्फ जुर्माने का कारण बनती है, बल्कि टीम की रणनीतिक रफ्तार में भी बाधा डालती है। आईसीसी आने वाले मैचों में ओवर रेट सुधारने पर और कड़ी नजर रखेगी, वहीं भारतीय टीम के सामने चुनौती होगी कि वह तय समय सीमा में ओवर पूरे करे ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके।