स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि वे तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज कर सीरीज में अजय बढ़त बनाना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रविवार को ब्रिस्बेन में इंग्लैंड पर 8 विकेट से जबरदस्त जीत के साथ सीरीज़ में 2-0 से बढ़त बनाई और अब 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में होने वाले तीसरे ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैच से पहले उनके पास एक सप्ताह से ज्यादा का समय है।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की XI में वापसी करना पक्की लग रही है, जबकि मेजबान टीम रेड-बॉल मैच से पहले अनुभवी ओपनर उस्मान ख्वाजा और मुख्य पेसर जोश हेजलवुड की फिटनेस पर नज़र रखेगी। ऑस्ट्रेलिया अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन को भी वापस बुला सकता है जिन्हें ब्रिस्बेन में डे-नाइट टेस्ट के लिए बाहर कर दिया गया था। टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने संकेत दिया है कि सिलेक्टर यह पक्का करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि एडिलेड में मौजूद कंडीशन के हिसाब से टीम का बैलेंस सबसे अच्छा हो।

ICC की आधिकारिक वेबसाइट के हवाले से लाबुशेन ने कहा, 'मैं कोई सिलेक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने (सिलेक्टर्स ने) इस मैच को देखा, उन्होंने गेम को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा और कहा कि पिंक-बॉल क्रिकेट के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है, उसके आधार पर यह गेम जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।' उन्होंने आगे कहा, 'पिछले टेस्ट मैचों में क्या खेला, क्या फायदा हुआ। क्या यह तेज गेंदबाजी है या जो भी हो या किस तरह का बॉलर? और फिर वे फैसला करते हैं।'

अगर कमिंस, हेजलवुड और लियोन एडिलेड में वापसी करते हैं तो कुछ अनलकी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए जगह बनाएंगे, माइकल नेसर, स्कॉट बोलैंड और ब्रेंडन डॉगेट जैसे खिलाड़ियों ने गाबा जीत के अलग-अलग स्टेज पर इम्प्रेस किया था। नेसर ने खास तौर पर अहम रोल निभाया क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में पांच विकेट लिए और लैबुशेन के लिए यह परफॉर्मेंस कोई हैरानी की बात नहीं थी।

लाबुशेन ने कहा, 'उसे पुरानी गेंद से 5 विकेट लेते देखना...बहुत बढ़िया था। सीजन की शुरुआत में एक पल ऐसा था जब मैंने सोचा, 'यार, उम्मीद है उसे मौका मिलेगा। मैंने देखा कि उसमें काबिलियत है और उसके लिए पहली इनिंग में आकर अच्छा खेलना, मुझे लगता है कि थोड़ी घबराहट थी और फिर दूसरी इनिंग में आकर वह रोल निभाना, 5 विकेट लेना, मैं बहुत खुश था।'

उन्होंने आगे कहा, 'वह बस अच्छा खेलता रहता है और हमने उसकी बैटिंग का बेस्ट भी नहीं देखा और मुझे लगता है कि शायद यह भी एक्साइटिंग बात है कि उसके पास न सिर्फ गेंद से बल्कि (बैटिंग) और अपनी फील्डिंग से भी बहुत कुछ देने को है।'

दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की नई ओपनिंग जोड़ी जेक वेदराल्ड और ट्रैविस हेड की तारीफ की, जिन्होंने उनका काम आसान कर दिया और उनका मानना ​​है कि पारी की शुरुआत में अलग-अलग हालात के हिसाब से ढलने की उनकी काबिलियत ही उनके अच्छे फॉर्म का मुख्य कारण है। लैबुशेन ने कहा, 'मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं हालात को समझ सकता हूं और जो मेरे सामने है और जो कुछ खास समय पर जरूरी है, उसे खेल सकता हूं।'

उन्होंने कहा, 'मोमेंटम से उबरकर अपनी पारी की शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव डाल पाना अच्छा रहा है। मुझे इसका सच में मजा आया, लेकिन आप जानते हैं हर गेम का अलग होती है, हालात को समझने और टीम की जरूरतों को समझने की कोशिश करना।'