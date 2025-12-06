कटक: भारत के टी20 उपकप्तान शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में खेलने की हरी झंडी मिल गई है। BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की खेल विज्ञान टीम ने गिल को पूर्ण फिटनेस मिलने के बाद उन्हें चयन के लिए उपलब्ध घोषित किया।

गिल कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में अकड़न की वजह से चोटिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने सीओई में अपना पूरा रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया और रिटर्न टू प्ले (RTP) के सभी प्रोटोकॉल्स को भी पार कर लिया।

COE द्वारा टीम प्रबंधन की खेल विज्ञान एवं चिकित्सा (SSM) टीम को भेजे गए आधिकारिक पत्र में कहा गया, 'शुभमन गिल ने COE में अपना रिहैबिलिटेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और वह खेल के सभी प्रारूपों के लिए फिट घोषित होने के आवश्यक मानदंडों पर खरे उतरे हैं।' गिल के रिहैब में फिजियो कमलेश जैन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन ली रॉ, और खेल चिकित्सक डॉ. चार्ल्स शामिल थे।

कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन चोट लगने के बाद गिल को दो दिनों के लिए अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था और उन्हें इंजेक्शन लेकर उपचार कराना पड़ा। इसी वजह से वह मौजूदा वनडे श्रृंखला में हिस्सा नहीं ले सके। हालांकि, टी20 सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता को लेकर अब सभी संशय समाप्त हो गए हैं।