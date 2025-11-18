Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज़ों का स्पिन के सामने संघर्ष एक बार फिर उजागर हो गया। टीम मैनेजमेंट द्वारा टर्निंग पिच की मांग इस बार उलटी पड़ गई, और भारतीय बल्लेबाज़ बड़ी संख्या में स्पिन के शिकार बने। इसी दौरान दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट में खेलने से बचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टर्निंग पिचों पर खेलने का पर्याप्त अनुभव नहीं मिल पाता।

गावस्कर ने क्या कहा?

गावस्कर के मुताबिक, 'कई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते। रणजी में आपको ऐसी पिचों पर खेलने का मौका मिलता है जहां गेंद टर्न और ग्रिप करती है। लेकिन मौजूदा खिलाड़ी वहां जाते ही नहीं। कितने प्लेयर्स हैं जो समय मिलने पर रणजी खेलने उतरते हैं?'

उन्होंने खिलाड़ियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी कड़ा प्रहार किया। गावस्कर ने कहा, 'वर्कलोड… यही शब्द सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। खिलाड़ी रणजी तभी खेलना चाहते हैं जब वे आउट ऑफ फॉर्म हों। वरना इससे दूरी ही बनाए रखते हैं। अगर आप स्पिन वाली पिचों पर अच्छा करना चाहते हैं तो उन खिलाड़ियों को चुनें जो घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, न कि सिर्फ इंटरनेशनल खिलाड़ी।'

अश्विन का बयान:

अश्विन ने पहले ही कहा था कि भारत इस समय स्पिन खेलने में दुनिया में सबसे बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा, 'पश्चिमी टीमें अब हमसे बेहतर स्पिन खेलती हैं क्योंकि वे भारत आकर इस पर अधिक मेहनत करती हैं। हम तेज गेंदबाजी को चुनौती मानते हैं, पर स्पिन को लेकर उतना अभ्यास नहीं किया।' 