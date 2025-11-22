स्पोर्ट्स डेस्क: वॉशिंगटन सुंदर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में अपनी बल्लेबाजी क्रम में हुए बदलाव पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट में सुंदर को चौंकाते हुए नंबर 3 पर भेजा गया था, जहां आमतौर पर टीम एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज़ को उतारती है।

पहले टेस्ट में नंबर 3 पर उतरे थे सुंदर

भारत के स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान अपना पहला टेस्ट शतक जमाया था, पहले टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे और दो पारियों में क्रमशः 29 और 31 रन बनाए। हालांकि भारत को बावुमा की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ 30 रन से हार झेलनी पड़ी।

सुंदर ने बताया— क्यों बल्लेबाजी क्रम बदला

सुंदर ने ब्रॉडकास्टर्स से बातचीत में कहा: 'ये सब मेरे समय और दिन के मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। सीरीज़ लंबी नहीं है, इसलिए बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग- तीनों पर समय दे पा रहा हूं। नंबर 3 पर खेलना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा मौका है, इसे मैं हमेशा दोनों हाथों से लूंगा।'

दूसरे टेस्ट में फिर बदलाव: सुंदर शिफ्ट हुए नंबर 8 पर

दूसरे टेस्ट में भारत ने अपनी प्लेइंग XI में दो बदलाव किए- नितीश कुमार रेड्डी, शुभमन गिल की जगह, साई सुदर्शन, अक्षर पटेल की जगह और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे। इस तरह सुंदर फिर नीचे खिसककर नंबर 8 पर बल्लेबाजी करेंगे।

दूसरा टेस्ट: टॉस और मैच की स्थिति

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। मैच के दौरान प्रोटियाज़ ने मजबूत शुरुआत की और भारत गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

