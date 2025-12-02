स्पोर्ट्स डेस्क : भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज के बीच टीम इंडिया के अंदर माहौल को लेकर चर्चाएं अचानक तेज हो गई हैं। एक वायरल वीडियो में विराट कोहली को एयरपोर्ट पर BCCI सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा के साथ गंभीर बातचीत करते हुए देखा गया, जिसने टीम के भीतर जारी संभावित तनाव पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव की खबरें पहले ही सुर्खियों में थीं और अब यह फुटेज उस विवाद को और हवा देता दिख रहा है। आगामी बड़े टूर्नामेंट को देखते हुए यह स्थिति भारतीय क्रिकेट के लिए अहम मानी जा रही है।

एयरपोर्ट पर कोहली और सिलेक्टर की बातचीत ने बढ़ाई चर्चा

हाल ही में सामने आए एयरपोर्ट वीडियो ने भारतीय क्रिकेट गलियारों में हलचल मचा दी है। वायरल क्लिप में विराट कोहली को BCCI सिलेक्शन कमेटी के नए सदस्य प्रज्ञान ओझा के साथ एक गंभीर और लंबी बातचीत करते देखा गया। यह बातचीत इतनी फोकस्ड दिखी कि सोशल मीडिया पर तुरंत अनुमान लगने लगे कि यह सिर्फ सामान्य बातचीत नहीं थी, बल्कि आने वाले टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखते हुए कोहली के रोल पर चर्चा हो सकती है, खासकर 2027 ODI वर्ल्ड कप की योजनाओं को देखते हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत का टोन गंभीर और रणनीतिक माहौल जैसा था, जिसने चर्चाओं को और गहरा कर दिया है।

Some serious discussion between Virat Kohli and selector pragyan Ojha. https://t.co/fS88MRytDG pic.twitter.com/UrNcMWpfx5 — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 2, 2025

गंभीर और रोहित की बातचीत, कोहली का न होना बना सवाल

एक और फुटेज में प्रज्ञान ओझा को कप्तान रोहित शर्मा के साथ बैठे हुए देखा गया, जबकि ठीक बगल में कोच गौतम गंभीर मौजूद थे। इस क्लिप में कोहली की अनुपस्थिति को लेकर फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच नई बहस छिड़ गई। कई लोग इसे कोच गंभीर और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच बढ़ती दूरी का संकेत मान रहे हैं, खासकर क्योंकि हाल के दिनों में कोहली और गंभीर के बीच ठंडे रिश्तों की अफवाहें पहले से ही चर्चा में थीं। इन घटनाओं को पिछले कुछ मैचों के ऑन-फील्ड व्यवहार से भी जोड़ा जा रहा है, जैसे कि पहले ODI के बाद कोहली का गंभीर से हैंडशेक टालना और रोहित–गंभीर की लंबी बातचीत।

रणनीति, रिश्ते और टीम डायनामिक्स पर बड़ा सवाल

टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में मनमुटाव की खबरें नई नहीं हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा संवेदनशील दिखाई दे रहा है। कोच गौतम गंभीर का सख्त, टीम-फर्स्ट अप्रोच कई सीनियर खिलाड़ियों की सोच से मेल नहीं खा रहा—ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। टेस्ट टीम के खराब प्रदर्शन के बाद गंभीर की रणनीतियों पर बाहरी आलोचना भी बढ़ी है, जिससे टीम माहौल पर असर होने की आशंका बढ़ गई है।

रांची ODI में रोहित और कोहली दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, कोहली ने अपना 52वां ODI शतक, जबकि रोहित ने दमदार फिफ्टी लगाई लेकिन फैंस के मन में यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि उनके भविष्य, कप्तानी भूमिका और टीम की दिशा पर बोर्ड के अंदर क्या चर्चा चल रही है।