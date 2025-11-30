रांची: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली तीन मैचों की वनडे सीरीज में इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। कोहली को दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस को पीछे छोड़ने के लिए पहले ODI में सिर्फ 32 रन की जरूरत है, ताकि वह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए ODI मुकाबलों में दूसरे सबसे बड़े रन स्कोरर बन जाएं।

IND vs SA ODI मुकाबलों में सबसे बड़े रन स्कोरर

विराट ने अब तक 29 पारियों में 1,504 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। कैलिस के नाम 34 पारियों में 1,535 रन हैं। यदि कोहली रांची के JSCA स्टेडियम में पहला मैच खेलते हुए 32 या उससे अधिक रन बनाते हैं, तो वह कैलिस को पीछे छोड़ देंगे। कोहली के पास शिवनाराइन चंदरपाल (वेस्टइंडीज) और स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया) को भी पीछे छोड़ने का मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें बड़ी पारी खेलने की आवश्यकता होगी।

सचिन के बड़े रिकॉर्ड पर भी नजर

इसके अलावा कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं- सबसे ज्यादा ODI शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। कोहली को पूर्व कोच राहुल द्रविड़ का घरेलू रन रिकॉर्ड (440 रन) भी तोड़ने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए। भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में कोहली का औसत 65.39 है, जो 600 से अधिक रन बनाने वाले किसी भी बल्लेबाज़ से बेहतर है। केवल केन विलियमसन और केविन पीटरसन उनके करीब हैं।

Top 5 ODI रन-स्कोरर्स बनाम दक्षिण अफ्रीका

सचिन तेंदुलकर (भारत) – 2001 रन

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) – 1,879 रन

कुमार संगकारा (श्रीलंका) – 1,789 रन

स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया) – 1,581 रन

शिवनाराइन चंदरपाल (वेस्टइंडीज) – 1,559 रन

विराट के पास इस सीरीज़ में नए रिकॉर्ड बनाने और भारतीय वनडे इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराने का सुनहरा मौका है।

