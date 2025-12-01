रांची: पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 17 रन की रोमांचक जीत दिलाने के बाद विराट कोहली ने अपने भविष्य को लेकर उठ रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में टेस्ट रिटायरमेंट के बाद यह चर्चा थी कि टीम की 0-2 टेस्ट सीरीज हार के बाद कोहली अपना फैसला बदल सकते हैं। लेकिन रांची में शतकवीर कोहली ने साफ किया—वह अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलेंगे।

केवल एक फॉर्मेट खेलते रहेंगे विराट

मैच के बाद हर्षा भोगले ने जब पूछा कि क्या वह आगे भी खुद को सिर्फ एक फॉर्मेट तक सीमित रखेंगे, तो कोहली ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया, 'जैसा हमेशा रहा है, मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहा हूं। अगर आपने 300 के करीब मैच खेल लिए हैं, तो आपको पता होता है कि आपकी रिफ्लेक्सेज और शारीरिक क्षमता कैसी है। जब आप नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हों, तो बस मानसिक रूप से फिट और खेल के लिए तैयार रहना जरूरी है।' कोहली ने यह भी कहा कि उनके लिए अब सबसे बड़ा कारक है—शरीर को फिट रखना और खुद को मानसिक रूप से तरोताजा रखना।

135 रन की विस्फोटक पारी, भारत की जीत के हीरो बने कोहली

रांची वनडे में विराट कोहली का बल्ला आग उगलता दिखा। उन्होंने 120 गेंदों पर 135 रन जड़े, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। यही उनकी 52वीं वनडे और कुल 83वीं अंतरराष्ट्रीय सेंचुरी भी रही। भारत ने 349/8 का मजबूत स्कोर बनाया और फिर कुलदीप यादव की चार विकेट की गेंदबाजी पर दक्षिण अफ्रीका को 332 पर रोक दिया।

यह पारी और भी खास इसलिए रही क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में विराट दो लगातार डक पर आउट हुए थे। लेकिन कोहली ने धमाकेदार अंदाज़ में वापसी करते हुए आलोचकों को करारा जवाब दिया।

तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा

इस शतक के साथ विराट कोहली ने एक ही फॉर्मेट में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट शतकों को पीछे छोड़ते हुए वनडे में 52 शतक पूरे किए।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद कोहली ने कहा, 'मुझे हमेशा मानसिक तैयारी पर भरोसा रहा है। अगर शारीरिक स्तर अच्छा है और आप मानसिक रूप से तैयार हैं, तो ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होती। मैं 37 साल का हूं और रिकवरी के लिए समय चाहिए, इसलिए मैच से पहले मैंने एक दिन आराम किया।'

क्या कोहली टेस्ट में वापसी करेंगे? जवाब मिला—'नहीं'

भारत की टेस्ट हार के बाद यह सवाल जोर पकड़ रहा था कि कोहली क्या टेस्ट क्रिकेट में लौटेंगे। लेकिन कप्तान रह चुके दिग्गज ने अब साफ कर दिया कि उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी की कोई योजना नहीं है।