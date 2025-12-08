Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। BCCI ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है, जिसमें शुभमन गिल की वापसी का ऐलान किया गया है। गिल को कोलकाता में हुए पहले टेस्ट के दौरान हुई गर्दन की चोट के बाद मेडिकल क्लियरेंस के बाद टीम में शामिल किया गया है।

कप्तानी और मुख्य खिलाड़ी

सूर्यकुमार यादव कप्तान के रूप में जारी रहेंगे, जबकि शुभमन गिल उपकप्तान के रूप में लौटेंगे। हार्दिक पंड्या भी चोट से उबरकर टीम में वापसी करेंगे। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह संभालेंगे, जबकि वरुण चक्रवर्ती स्पिन अटैक की अगुवाई करेंगे।

चोटिल और अनुपस्थित खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम का हिस्सा रहे रिंकू सिंह और ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी इस सीरीज में नहीं हैं। रिंकू केवल पांचवें T20I में शामिल थे लेकिन बैटिंग का मौका नहीं मिला।

T20I मैच शेड्यूल 2025

9 दिसंबर: 1st T20I – बरबती स्टेडियम, कटक
11 दिसंबर: 2nd T20I – महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़, मूल्लनपुर
14 दिसंबर: 3rd T20I – हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला
17 दिसंबर: 4th T20I – भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
19 दिसंबर: 5th T20I – नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

सभी मैच शाम 7 बजे, IST से शुरू होंगे। यह सीरीज ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

सीरीज का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। फैंस JioHotstar पर भी सभी मैच ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं।

भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (C), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (WK), संजू सैमसन (WK), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर

दक्षिण अफ्रीका की टीम: एडेन मार्कराम (C), डिवाल्ड ब्रेविस, टोनी डे जोरजी, रीज़ा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को जेन्सेन, क्विंटन डी कॉक (WK), डोनोवन फेरेरा (WK), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना माफाका, लुंगी न्गिदी, एंरिच नॉर्टजे।