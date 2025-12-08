स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में सूर्यकुमार यादव एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। खराब फॉर्म के बावजूद सूर्या इस सीरीज में कई रिकॉर्ड अपने नाम करने की दहलीज पर खड़े हैं।

कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 23 रन दूर

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20I में 394 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार यादव अभी 372 रन पर हैं। यानी सिर्फ 23 रन बनाते ही सूर्या इस सूची में कोहली को पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।

शानदार रिकॉर्ड: SA के खिलाफ 1 शतक + 4 फिफ्टी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सूर्या का प्रदर्शन हमेशा बेहतरीन रहा है। अब तक उनके आंकड़े: 10 पारियां – 372 रन, औसत – 41.33, 1 शतक, 4 अर्धशतक। यह बताता है कि सूर्या इस विपक्षी के खिलाफ हमेशा बड़ा स्कोर करने में सफल रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 400 रन क्लब में शामिल होने का मौका

अगर सूर्या पहले T20 में 28 रन बना लेते हैं, तो वे: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 400+ रन बनाने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन जाएंगे। इस लिस्ट में टॉप पर हैं जोस बटलर, जिनके नाम 606 रन हैं।

रोहित शर्मा भारत के टॉप स्कोरर

भारत की ओर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I रन: रोहित शर्मा – 429 रन, विराट कोहली – 394 रन, (संभावित) सूर्यकुमार यादव – 372+ रन। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डेविड मिलर 524 रन के साथ शीर्ष पर हैं।

2025 में सूर्या की फॉर्म चिंताजनक

2025 में सूर्यकुमार यादव रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 15 पारियां – 184 रन, औसत – 15.33, स्ट्राइक रेट – 127.77, अब तक कोई T20I शतक नहीं। यह साल उनके करियर का सबसे कमजोर T20I वर्ष रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आंकड़े उन्हें आत्मविश्वास देंगे।

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बड़ा मौका

टीम कॉम्बिनेशन पर बोलते हुए, सूर्या ने कहा: “पिछली 5-6 सीरीज से हम लगभग एक जैसे कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। तैयारी सही चल रही है और हम इसे जारी रखना चाहते हैं।”

भारत को 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी बड़ी चुनौती यही पांच मैचों की दक्षिण अफ्रीका सीरीज है।