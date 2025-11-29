स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बेहद दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने से बस एक पारी दूर हैं। 36 वर्षीय कोहली अब तक तीनों फॉर्मेट में 99 फिफ्टी-प्लस स्कोर कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की ODI सीरीज में यदि वे एक और अर्धशतक बनाते हैं, तो वे सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और जैक क्वालिस के बाद इतिहास के चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे, जिन्होंने 100 या अधिक फिफ्टी-प्लस स्कोर बनाए हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

सचिन तेंदुलकर (भारत) – 112

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) – 106

जैक क्वालिस (दक्षिण अफ्रीका) – 104

विराट कोहली (भारत) – 99

कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन

पिछली ODI सीरीज में कोहली का प्रदर्शन मिश्रित रहा। पहले दो मैचों में संघर्ष करने के बाद उन्होंने तीसरे और अंतिम मैच में 74 रन* बनाकर भारत को रोहित शर्मा के साथ मिलकर 168 रन की अविजित साझेदारी दी, जिससे टीम ने 9 विकेट से जीत हासिल की।

KL राहुल कप्तानी संभालेंगे

शुभमन गिल की गर्दन की चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में KL राहुल कप्तानी संभालेंगे। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह भी इस सीरीज में नहीं खेलेंगे, लेकिन वे 9 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे।

भारत और दक्षिण अफ्रीका की ODI स्क्वाड

भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, KL राहुल (C, wk), ऋषभ पंत (wk), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (C), ऑटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रूबिन हर्मन, केशव महराज, मार्को जैंसन, ऐडन मार्कराम, लुंगी नगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।