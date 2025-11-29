रांची: भारतीय टीम के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली अब केवल वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए रांची के JSCA स्टेडियम में रविवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज में अपनी क्षमता साबित करेंगे। यह सीरीज उनके लिए हाई-स्टेक्स ऑडिशन की तरह है जो 2027 के वनडे विश्व कप में उनकी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है।

भारत को अगले दो महीनों में केवल छह वनडे मैच खेलने हैं जिसमें तीन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और तीन जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होंगे। ऐसे में रोहित और कोहली की वापसी पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। उनका प्रदर्शन टीम की रणनीति को आकार देगा और उनके व्यक्तिगत करियर के अगले अध्याय के लिए भी अहम साबित होगा।

टीम प्रबंधन और चयन चुनौतियां



टीम का XI अभी तक स्थिर नहीं है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है जबकि कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर चोटिल हैं। कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अगर कप्तान केएल राहुल विकेटकीपिंग करेंगे तो यह देखना भी अहम होगा कि ऋषभ पंत को अंतिम एकादश में जगह मिलेगी या नहीं। बुमराह और सिराज की अनुपस्थिति में गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव पर होगी।

मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए भी यह सीरीज महत्वपूर्ण है। टेस्ट हार के बाद उनके रणनीतिक फैसलों पर सवाल उठे थे और इस अवसर से वह टीम की सीमित ओवरों की दिशा में स्थिरता और स्पष्टता दिखाने का प्रयास करेंगे।

दक्षिण अफ्रीका: आत्मविश्वासी और चुनौतीपूर्ण

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट श्रृंखला में मिली जीत के बाद आत्मविश्वासी टीम के रूप में मैदान में उतरेगी। तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्टजे की अनुपस्थिति से गेराल्ड कोएट्ज़ी और नांद्रे बर्गर जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्ट-आर्म स्पिनर केशव महाराज मध्य ओवरों में अहम भूमिका निभाएंगे। बल्लेबाजी में क्विंटन डी कॉक, कप्तान टेम्बा बावुमा, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस और टोनी डी जॉर्जी शामिल हैं।

टीमें:

भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल।

दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ऐडेन मार्क्रम, डेवॉल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, मार्को जैंसन, टोनी डी जॉर्जी, रूबिन हरमन, ऑटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महराज, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन और प्रेनेलन सुब्रायन।