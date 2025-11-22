स्पोर्ट्स डेस्क: रिषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान शुभमन गिल की चोट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में पंत पहली बार भारत की टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं।

शुभमन गिल की चोट पर रिषभ पंत का बयान

दूसरे टेस्ट के टॉस के दौरान पंत ने बताया कि नियमित कप्तान शुभमन गिल इस मैच में खेलने के लिए काफी उत्सुक थे, लेकिन चोट अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होने के चलते मेडिकल टीम ने उन्हें आराम की सलाह दी।

पंत ने कहा, 'शुभमन धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। वह मैच खेलने को बहुत eager था, लेकिन शरीर ने उसे अनुमति नहीं दी।'

गिल को गर्दन में चोट है जिसके कारण वह गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हो गए। इसी साल उन्हें भारत की टेस्ट और वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था।

दूसरा टेस्ट: टॉस और टीम बदलाव

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी टीम में एक बदलाव हुआ- मुथुसामी इन, बोश आउट। भारत ने दो बदलाव किए- नितीश कुमार रेड्डी को शुभमन गिल की जगह मौका, साई सुदर्शन ने अक्षर पटेल की जगह ली।

गुवाहाटी में पहली बार टेस्ट मैच

गुवाहाटी में यह पहला टेस्ट मैच है। साथ ही यह रिषभ पंत का भी पहला टेस्ट बतौर कप्तान है। वह एमएस धोनी के बाद भारत के दूसरे विकेटकीपर कप्तान बने।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: दूसरा टेस्ट प्लेइंग 11

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुुरेल, रिषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेयने (विकेटकीपर), मार्को जानसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज।