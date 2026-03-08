स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के कप्तान Suryakumar Yadav ने ICC Men's T20 World Cup 2026 के फाइनल से पहले टीम की ऑफ-स्पिन के खिलाफ कमजोरी को ज्यादा गंभीर मुद्दा मानने से इनकार कर दिया है।

टूर्नामेंट के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को ऑफ-स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद टीम फाइनल तक पहुंच चुकी है। सूर्यकुमार का मानना है कि जब टीम लगभग 120 के स्ट्राइक रेट के साथ फाइनल में पहुंच गई है, तो इसे लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

ऑफ-स्पिन के खिलाफ भारत को मिली चुनौतियां

इस टी20 वर्ल्ड कप में ऑफ-स्पिन गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को कई बार परेशान किया है। अब तक टूर्नामेंट में ऑफ-स्पिनरों ने भारत के खिलाफ 15 विकेट लिए हैं।

टीम इंडिया को इस कमजोरी का बड़ा नुकसान तब उठाना पड़ा जब South Africa national cricket team के खिलाफ उसे एकतरफा हार का सामना करना पड़ा। उस मैच के बाद टीम मैनेजमेंट को रणनीति बदलनी पड़ी और प्लान-B के तौर पर Sanju Samson को दोबारा प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। यह फैसला भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ और टीम ने इसके बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया।

‘हमने इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं की’

फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा कि टीम ने ऑफ-स्पिन के मुद्दे को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं की है।

उन्होंने कहा, 'हमने इस बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की। अगर हम लगभग 120 के स्ट्राइक रेट के साथ फाइनल में पहुंचे हैं तो मैं उसी तरीके से खेलने में सहज हूं। टीम इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है।'

बल्लेबाजों पर भरोसा जताया

सूर्यकुमार यादव का मानना है कि अगर किसी दिन कोई बल्लेबाज किसी खास गेंदबाज के खिलाफ अच्छा खेलता है तो टीम के लिए वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि पिछले मैच में भी भारतीय बल्लेबाजों ने ऑफ-स्पिन के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था।

'पिछले मैच में भी हमने देखा कि ऑफ-स्पिनर के खिलाफ दो लेफ्ट-हैंड बल्लेबाज थे, लेकिन हमने अच्छी बल्लेबाजी की। Ishan Kishan, Shivam Dube और Tilak Varma ने अच्छी बल्लेबाजी की। इस चरण पर हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।' उन्होंने आगे कहा कि अगर फाइनल में विपक्षी टीम दो स्पिनर लेकर आती है तो भारतीय बल्लेबाज उसका सामना करने के लिए तैयार हैं।

फाइनल में न्यूजीलैंड की स्पिन चुनौती

भारत का सामना फाइनल में New Zealand national cricket team से होगा। कीवी टीम के पास कई ऐसे गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान Mitchell Santner और ऑल-राउंडर Rachin Ravindra टीम के मुख्य स्पिन विकल्प हैं।

सेमीफाइनल में रविंद्र ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के कप्तान Aiden Markram और अनुभवी बल्लेबाज David Miller को आउट किया था। इसके अलावा टीम में Glenn Phillips भी मौजूद हैं, जो जरूरत पड़ने पर ऑफ-स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं और भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं।