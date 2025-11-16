स्पोर्ट्स डेस्क: भारत को कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रनों की हार का सामना करना पड़ा। 124 रनों का आसान लक्ष्य होने के बावजूद टीम इंडिया तीसरे दिन सिर्फ 93 रनों पर ढेर हो गई। मैच के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बल्लेबाज़ों को हार का सबसे बड़ा कारण बताया।

124 का लक्ष्य था चेज़ करने लायक: गंभीर

गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह लक्ष्य बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, टीम की बल्लेबाज़ी मानसिक मजबूती की परीक्षा में फेल रही।

गंभीर बोले: '123 रन आसानी से चेज़ किए जा सकते थे। रन बनाने के लिए सही टेम्परामेंट चाहिए होता है। जब आप अच्छा नहीं खेलते, तो ऐसा ही होता है।'

उन्होंने यह भी कहा कि शुभमन गिल का न खेल पाना टीम को बेहद भारी पड़ा और पूरे बैटिंग लाइन-अप में जिम्मेदारी का अभाव दिखा।

गंभीर ने पिच पर दिया बड़ा बयान

कोच ने कोलकाता की पिच को दोष देने से इनकार किया। गंभीर ने कहा कि विकेट में कोई ‘डेमन’ नहीं थे और जो बल्लेबाज़ तकनीक और धैर्य के साथ खेले, उन्होंने रन बनाए।

उन्होंने कहा: 'KL राहुल, बावुमा, वॉशिंगटन सुंदर—इन सबने सॉलिड डिफेंस के साथ खेला, इसलिए रन बनाए। यह पिच तकनीक और टफनेस की परीक्षा लेती है।'

दक्षिण अफ्रीका की शानदार वापसी

पहली पारी में 159 पर आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने टेम्बा बावुमा (55*) और कॉर्बिन बॉश की 44 रनों की साझेदारी से गेम पलट दिया। दूसरी पारी में SA ने बढ़त को 123 तक पहुचाया, जो अंत में मैच-विनिंग स्कोर साबित हुआ।

15 साल बाद भारत में SA की टेस्ट जीत

35 ओवरों में 93 पर ढेर होकर भारत ने मैच गंवा दिया। यह दक्षिण अफ्रीका की भारत में 15 साल बाद पहली टेस्ट जीत है। मेहमान टीम अब दो मैचों की सीरीज़ में 1-0 से आगे है।