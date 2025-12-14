स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज में तीसरे मुकाबले से पहले भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट द्वारा बैटिंग ऑर्डर में किए गए प्रयोगों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि टीम में बदलाव और प्रयोग जरूरी हैं, भले ही वह हर बार सफल न हों। तिलक ने जोर देकर कहा कि ओपनर्स को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी बैटिंग क्रम में लचीले हैं।

दूसरे T20I में नंबर 3 पर अक्षर पटेल

दूसरे टी20 में कोच गंबीर ने आश्चर्यजनक रूप से अक्षर पटेल को नंबर 3 पर भेजा, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव को चौथे नंबर पर भेजा गया। हालांकि यह चाल सफल साबित नहीं हुई और अक्षर सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि सूर्यकुमार यादव भी महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

तिलक वर्मा ने कहा, 'यह सिर्फ एक गेम था जिसमें हमारी योजना काम नहीं आई। मैं नंबर 3, 4, 5 या 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं, जहां भी टीम मुझे खेले। टीम अगर किसी रणनीतिक कारण से बदलाव चाहती है तो सभी उसका पालन करते हैं।' उन्होंने अक्षर के प्रदर्शन को भी उदाहरण के रूप में पेश किया और कहा कि परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किए जाते हैं।

धर्मशाला पिच का विश्लेषण

धर्मशाला में तीसरा T20I खेला जाएगा, जहां आमतौर पर ठंड के कारण पिच गेंदबाजों के लिए मददगार होती है। लेकिन तिलक का मानना है कि इस बार विकेट बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगा। उन्होंने कहा, 'मैंने पहले यहां अंडर-19 सीरीज खेली है। मैं पिच देख रहा हूं और मुझे लगता है कि यह उच्च स्कोर वाला मुकाबला होगा।'

सीरीज फिलहाल बराबर

सीरीज वर्तमान में 1-1 से बराबर है। भारत ने पहला मैच 101 रन से जीता, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में 51 रन से जीत हासिल कर वापसी की। अब तीसरे मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

