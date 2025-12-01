स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मैच के बाद एक अलग ही मुद्दा सुर्खियों में आ गया। ड्रेसिंग रूम से सामने आई कुछ तस्वीरों ने भारतीय फैंस को चौंका दिया है। इन तस्वीरों में रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर कुछ गंभीर अंदाज में बातचीत करते दिख रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस और फैंस की चिंता बढ़ गई है। तस्वीरें किस ओर इशारा करती हैं, यह स्पष्ट नहीं, लेकिन उनकी चर्चा जोरों पर है।

वायरल तस्वीरों ने खड़ा किया सवाल

मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की कुछ तस्वीरें तेज़ी से वायरल होने लगीं। ये तस्वीरें ड्रेसिंग रूम के अलग-अलग एंगल से ली गई हैं, जिनमें दोनों कुछ गहन बातचीत में नजर आते हैं।

फैंस इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों के बीच किसी मुद्दे पर तनाव या बहस हो रही थी। तस्वीरों में न हंसी, न हल्की बातचीत का माहौल—बल्कि एक गंभीरता साफ दिख रही है, जिसने अटकलों को और हवा दे दी है।

हालांकि, इन तस्वीरों की किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, न ही यह स्पष्ट है कि बातचीत का वास्तविक संदर्भ क्या था। इसलिए यह मान लेना जल्दबाज़ी होगी कि दोनों के बीच किसी तरह का विवाद है।

कोहली का शतक, रोहित और KL की शानदार पारियां

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने रांची के मैदान पर जोरदार प्रदर्शन किया। विराट कोहली ने 135 रन की धमाकेदार पारी खेलते हुए अपना 52वां वनडे शतक जड़ा। रोहित शर्मा ने भी बेहतरीन फॉर्म जारी रखते हुए 57 रन बनाए, जो उनका लगातार तीसरा फिफ्टी-प्लस स्कोर था। कप्तान KL राहुल ने 60 रन, जबकि रविंद्र जडेजा ने तेज़ 32 रन जोड़े। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज़ों में जानसेन, नांद्रे बर्गर, कॉर्बिन बोश और बार्टमैन ने 2-2 विकेट लिए।

दक्षिण अफ्रीका की लड़ाकू पारी

350 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने शुरुआती 11 रन के भीतर तीन बड़े विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद मेहमान टीम ने वापसी की कोशिश की और छोटे-छोटे साझेदारियों के दम पर मुकाबले को आखिरी ओवरों तक खींच लिया। मैथ्यू ब्रिट्ज्के 72 रन (80 गेंद, 1 छक्का, 8 चौके), मार्को जानसेन 70 रन (39 गेंद, 3 छक्के, 8 चौके), कॉर्बिन बोश 67 रन (51 गेंद, 4 छक्के, 5 चौके), बर्गर और सुब्रायन ने भी 17-17 रन जोड़कर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों में कुलदीप यादव 4 विकेट लेकर सबसे सफल रहे। हर्षित राणा ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट झटके।

विवाद की सच्चाई सामने आएगी?

ड्रेसिंग रूम की कुछ सेकेंड्स की तस्वीरें किसी भी बातचीत का पूरा संदर्भ नहीं बता पातीं। हो सकता है चर्चा रणनीति को लेकर हो, या किसी तकनीकी पहलू पर। फिलहाल, टीम मैनेजमेंट की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन लगातार वायरल हो रही तस्वीरों ने फैंस के बीच यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है—क्या रोहित और गंभीर के बीच सब ठीक है?