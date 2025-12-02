रायपुर: भारतीय टीम बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे खेलने उतरेगा, जहां सीरीज जीतने का दारोमदार विराट कोहली के शानदार फॉर्म और रोहित शर्मा की दमदार मौजूदगी पर रहेगा। रांची में पहले वनडे में कोहली के 52वें शतक और रोहित की 57 रन की आक्रामक पारी ने भारत को 17 रन से जीत दिलाई थी।

कोहली–रोहित विश्व कप 2027 के लिए मजबूत दावेदार

वनडे विश्व कप 2027 में अभी दो साल का समय है और ऐसे में हर मैच कोहली और रोहित के लिए अपनी फिटनेस और फॉर्म साबित करने का मौका बन गया है। मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ बढ़ते मतभेदों की चर्चाएं भी टीम वातावरण पर सवाल उठा रही हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में बीसीसीआई को दखल देना पड़ सकता है।

पिछले दो वनडे मैचों के प्रदर्शन ने दोनों दिग्गजों को दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आगामी विश्व कप के लिए मजबूत दावेदार बना दिया है। रोहित के शीर्ष प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अक्टूबर में सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था। चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर और गंभीर ने विश्व कप में दोनों की भागीदारी पर कुछ नहीं कहा है, जो तनाव का कारण माना जा रहा है।

मध्य क्रम में प्रयोग, टीम की नई चिंताएं

पहला मैच जीतने के बावजूद भारत की समस्याएं बरकरार हैं। लिस्ट-ए क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद भी रुतुराज गायकवाड़ चौथे नंबर पर सहज नहीं दिखे। कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल छठे नंबर पर उतरे। वाशिंगटन सुंदर को बदलती बल्लेबाजी पोज़िशन्स की आदत हो चुकी है — कोलकाता टेस्ट में तीसरे नंबर पर खेलने के बाद उन्हें पहले वनडे में पांचवें नंबर पर भेजा गया, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। गेंदबाजी में भी उन्होंने सिर्फ तीन ओवर फेंके और 18 रन दिए।

हर्षित राणा ने नई गेंद से दो विकेट लिए, लेकिन बाद में काफी रन लुटाए। नई आईसीसी गेंदबाजी नियमों (34वें ओवर के बाद सिर्फ एक ही गेंद का उपयोग) के बीच उन्हें अपनी लाइन-लेंथ पर नियंत्रण मजबूत करना होगा।

कुलदीप यादव ने 68 रन देकर चार विकेट लिए। भले ही वह महंगे साबित हुए, लेकिन उनकी विविधता ने दक्षिण अफ्रीका की वापसी को लगातार रोके रखा।

दक्षिण अफ्रीका की वापसी और टीम की मजबूती

दक्षिण अफ्रीका ने 11 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद शानदार वापसी की। मार्को यानसेन ने 26 गेंद में अर्धशतक और 39 गेंद में 70 रन बनाए। मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने भारत के खिलाफ पदार्पण वनडे में 72 रन जोड़े। पहला वनडे कप्तान तेम्बा बावुमा और स्पिनर केशव महाराज के बिना खेला गया था, जिन्हें आराम दिया गया था। अब दोनों की वापसी से टीम और मजबूत होगी।

रायपुर की पिच कैसी रहेगी?

शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आखिरी वनडे जनवरी 2023 में खेला गया था, जहां शमी और सिराज की धारदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड 108 रन पर आउट हो गया था। भारत ने यह मैच 30 ओवर बाकी रहते 8 विकेट से जीता था। दिसंबर 2023 में भी भारत ने यहां ऑस्ट्रेलिया को टी20 में 20 रन से हराया था।

दोनों टीमें

भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मारक्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसेन, टोनी डि जॉर्जी, रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।