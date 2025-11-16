स्पोर्ट्स डेस्क : पहले टेस्ट में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता की मुश्किल पिच पर टीम इंडिया जीत से सिर्फ कुछ कदम दूर थी, लेकिन गलतियां भारी पड़ गई और दक्षिण अफ्रीका 30 रन से टेस्ट सीरीज का पहला मैच जीत गया। यहां जानिए भारत की हार के 5 प्रमुख कारण:

1. टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप

भारतीय बल्लेबाज़ इस टेस्ट में सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुए। पहली पारी में किसी भी खिलाड़ी ने बड़ी पारी नहीं खेली। KL राहुल, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज़ पिच को पढ़ ही नहीं पाए। दूसरी पारी तो और भी खराब रही, सिर्फ कुछ ओवरों में सारे विकेट गिर गए और मैच का रुख बदल गया।

2. शुभमन गिल का न खेल पाना

टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ शुभमन गिल चोट के कारण बल्लेबाज़ी के लिए नहीं उतर सके, जिसकी वजह से भारत का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। चौथे नंबर पर बैटिंग करने वाले गिल इस पिच पर सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते थे। लेकिन उनके बाहर होने से मध्यक्रम का दबाव दोगुना बढ़ गया।

3. ऋषभ पंत के बल्ले से रन न निकलना

भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार की सबसे बड़ी वजह खराब बल्लेबाज़ी रही। वहीं ऋषभ पंत की बैटिंग भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और उनका बल्ला शांत रहा। कुछ गलत रणनीतिक फैसले भी भारत के खिलाफ गए।

4. दूसरी पारी में टेम्पा बावुमा के बल्ले से निकला अर्धशतक

जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शानदार स्पेल फेंके, लेकिन लंबे समय तक दबाव बनाए रखने में भारतीय गेंदबाज़ असफल रहे। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा के 55* रन भारी पड़े। अहम मौकों पर विकेट नहीं मिलना भारत को महंगा पड़ा।

5. पिच और रणनीति में चूक

ईडन गार्डन्स की पिच तेज़ और टर्न दोनों दे रही थी, लेकिन भारत ने रणनीति में क्लैरिटी नहीं दिखाई। बल्लेबाज़ी क्रम में बदलाव, संयम की कमी और खराब शॉट चयन ने टीम का मैच से फोकस हटाया। कप्तानी फैसले भी कई जगह रूढ़िवादी दिखे।