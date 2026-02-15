Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेले जा रहे हाई-वोल्टेज मुकाबले के दौरान एक बार फिर हैंडशेक को लेकर चर्चा छिड़ गई। टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से पारंपरिक तरीके से हाथ नहीं मिलाया। यह कदम पिछले साल दुबई में हुए एशिया कप के बाद अपनाए गए प्रोटोकॉल की निरंतरता माना जा रहा है। इस घटना ने मैच से पहले ही माहौल को और संवेदनशील बना दिया।

एशिया कप 2025 के बाद बदला रवैया

हैंडशेक न करने की शुरुआत 2025 एशिया कप के दौरान हुई थी। दुबई में खेले गए उस टूर्नामेंट के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच पारंपरिक अभिवादन नहीं हुआ। बताया जाता है कि यह फैसला पहलगाम हत्याकांड और उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद लिया गया था। तब से यह नीति केवल सीनियर पुरुष टीम तक सीमित नहीं रही, बल्कि एज-ग्रुप और महिला क्रिकेट में भी लागू की गई।

टॉस पर क्या बोले सूर्यकुमार?

टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव ने साफ किया कि टीम अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि भारत पिछले दो मैचों में पहले बल्लेबाज़ी कर लक्ष्य का सफल बचाव कर चुका है, इसलिए वही फार्मूला दोहराया जाएगा। उन्होंने यह भी माना कि भारत-पाकिस्तान मैच को “सिर्फ एक और मैच” कहना आसान है, लेकिन असल में यह बड़ा अवसर होता है। उनके मुताबिक, खिलाड़ियों को वर्तमान में रहकर अपनी स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए—संजू सैमसन और अर्शदीप सिंह की जगह फिट होकर लौटे अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव को मौका मिला।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाज़ी

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच शुरुआती ओवरों में गेंदबाज़ों की मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि टीम आत्मविश्वास में है और चुनौती के लिए तैयार है।पाकिस्तान ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया।

पुराना विवाद फिर सुर्खियों में

एशिया कप 2025 के दौरान हैंडशेक न करने का मामला बड़ा मुद्दा बन गया था। उस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कथित तौर पर नाराज़गी जताई थी। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान ने एक मैच के बहिष्कार की धमकी भी दी थी। फाइनल के दौरान भी विवाद तब बढ़ा जब भारत ने ट्रॉफी सीधे नकवी से नहीं ली। वह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों में तनाव को और उजागर किया। 

प्लेइंग XI

भारत : अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान : सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज़, शादाब खान, फहीम अशरफ़, उस्मान खान (विकेट कीपर), शाहीन अफ़रीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक