मुंबई : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार शाम भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। मुकाबला मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पिच को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पिच पर हल्की घास मौजूद है, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल का मानना है कि इसके बावजूद यह मैच हाई-स्कोरिंग हो सकता है। छोटी बाउंड्री और बल्लेबाजों के अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए फैंस को रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है।

वानखेड़े की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल

मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम लंबे समय से बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच के रूप में जाना जाता है। यहां गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और आउटफील्ड भी तेज रहती है, जिससे बड़े शॉट लगाना आसान हो जाता है। छोटी बाउंड्री के कारण बल्लेबाजों को जोखिम लेने का मौका मिलता है और यही वजह है कि यहां अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में दोनों टीमों के पास विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, इसलिए 200 से अधिक का स्कोर बनने की संभावना भी जताई जा रही है।

भारतीय उम्मीदें टिकीं अभिषेक शर्मा पर

भारतीय टीम की नजरें एक बार फिर ओपनर अभिषेक शर्मा पर होंगी। इसी मैदान पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक साल पहले शानदार शतक लगाया था, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सुर्खियों में ला दिया था। अगर अभिषेक इस मैच में भी उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, तो भारत को शुरुआती ओवरों में मजबूत शुरुआत मिल सकती है। पावरप्ले में रन बनाने की उनकी क्षमता टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

नॉकआउट मैचों में दबाव सबसे बड़ा फैक्टर

हालांकि टी20 क्रिकेट में पिच और परिस्थितियां अहम होती हैं, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में दबाव अक्सर मैच का रुख बदल देता है। आईसीसी टूर्नामेंटों में देखा गया है कि द्विपक्षीय सीरीज के मुकाबले नॉकआउट मैचों में खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव कहीं ज्यादा होता है। ऐसे में छोटी-सी गलती भी मैच की दिशा बदल सकती है। यही कारण है कि यह सेमीफाइनल केवल बल्लेबाजी या गेंदबाजी का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की असली परीक्षा भी होगी।

पिच नंबर 7 पर खेला जाएगा मुकाबला

रिपोर्ट्स के अनुसार यह मैच स्क्वायर के बीच स्थित पिच नंबर 7 पर खेला जाएगा। इस पिच की खास बात यह है कि दोनों तरफ की बाउंड्री लगभग बराबर दूरी पर हैं, जिससे बल्लेबाजों को दोनों दिशाओं में शॉट खेलने का मौका मिलेगा। इस सतह का इस्तेमाल इससे पहले ग्रुप स्टेज के कुछ मुकाबलों में हुआ था, जिनमें इंग्लैंड की वेस्टइंडीज से हार भी शामिल है। हालांकि 12 फरवरी के बाद इस पिच का उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसे लगभग नई सतह माना जा रहा है।

घास और बाउंस से गेंदबाजों को भी उम्मीद

पिच पर मौजूद हल्की घास के कारण शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है। मुंबई के हालिया गर्म मौसम के कारण यह घास मैच के दौरान भी बनी रहने की संभावना है। अच्छे बाउंस की उम्मीद है, जिससे तेज गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। हालांकि स्पिनरों को उतना टर्न मिलने की संभावना कम है, जितना कि पहले कुछ मैचों में देखने को मिला था।

हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद

दोनों टीमों की बल्लेबाजी लाइन-अप को देखते हुए इस मैच में बड़े स्कोर की उम्मीद जताई जा रही है। इंग्लैंड और भारत दोनों के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में वानखेड़े की पिच और छोटी बाउंड्री को देखते हुए फैंस को एक रोमांचक और हाई-स्कोरिंग सेमीफाइनल देखने को मिल सकता है, जहां हर ओवर मैच का संतुलन बदल सकता है।