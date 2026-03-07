नई दिल्ली : International Cricket Council ने ICC Men's T20 World Cup 2026 से बाहर हो चुकी टीमों की वापसी के लिए विशेष व्यवस्था की है। मध्य पूर्व में हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बाधा आने के बाद आईसीसी ने वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के लिए विशेष चार्टर फ्लाइट का इंतजाम किया है।

इन तीनों टीमों की यात्रा में देरी हो रही थी, जिसके बाद आईसीसी ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को सुरक्षित तरीके से अपने-अपने देशों तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया।

कब रवाना होंगी इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें

रिपोर्ट के मुताबिक England cricket team शनिवार शाम मुंबई से लंदन के लिए रवाना होगी। वहीं West Indies cricket team और South Africa national cricket team को कोलकाता से अलग चार्टर फ्लाइट के जरिए भेजा जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले जोहान्सबर्ग पहुंचेगी, जबकि वेस्टइंडीज की टीम वहां से आगे एंटीगुआ के लिए रवाना होगी। इन उड़ानों के समय को अंतिम रूप दिया जा रहा है और संभावना है कि ये टीमें रविवार तक भारत से रवाना हो जाएंगी।

1 मार्च से कोलकाता में फंसी थी वेस्टइंडीज टीम

वेस्टइंडीज की टीम 1 मार्च से कोलकाता में ही रुकी हुई थी। टीम को अपने अंतिम सुपर-8 मुकाबले में भारत से पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उनकी वापसी में करीब एक सप्ताह की देरी हो गई क्योंकि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद मध्य पूर्व के कई हवाई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रूट प्रभावित हो गए।

सेमीफाइनल हार के बाद रुकी थीं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें भी टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद भारत में ही रुकी हुई थीं। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ हार मिली थी। दक्षिण अफ्रीका को न्यूज़ीलैंड ने सेमीफाइनल में हराया था। इन हार के बाद दोनों टीमों को अपने-अपने शहरों में रुकना पड़ा क्योंकि उड़ानों की उपलब्धता प्रभावित हो गई थी।

कोच डैरेन सैमी की नाराजगी

यात्रा में देरी से वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ काफी परेशान हो गए थे। टीम के मुख्य कोच Daren Sammy ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर “Day 6” लिखकर पोस्ट किया, जिससे यह संकेत मिला कि टीम कितने समय से कोलकाता में फंसी हुई है।

अकील होसैन का मजेदार पोस्ट

वेस्टइंडीज के स्पिनर Akeal Hosein ने भी सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 'अब तो बेहतर होगा कि मैं फुटबॉल स्टार Cristiano Ronaldo से कहूं कि वह अपना जेट भेजकर मुझे यहां से बचा लें।'

जिम्बाब्वे टीम भी फंसी थी

इससे पहले Zimbabwe national cricket team भी इसी यात्रा समस्या के कारण नई दिल्ली में फंस गई थी। बाद में आईसीसी ने वैकल्पिक मार्ग का इंतजाम कर टीम को अदीस अबाबा के रास्ते हरारे भेजा।