स्पोर्टस डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान टीम के डगआउट में करीब छह से साढ़े छह फुट लंबा सांप दिखाई देने से कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत सक्रिय कर दिया। हालांकि स्थिति को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन इस वाक्य ने रोमांचक मुकाबले से पहले माहौल और भी गर्म कर दिया है।

प्रेमदासा स्टेडियम में दिखा सांप

शुक्रवार शाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम जब अभ्यास के लिए आर. प्रेमदासा स्टेडियम पहुंचने वाली थी, उससे कुछ ही समय पहले उनके डगआउट में एक लंबा सांप देखा गया। स्टेडियम स्टाफ ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए खिलाड़ियों के आने से पहले ही उसे सुरक्षित तरीके से बाहर की ओर खदेड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांप को किसी तरह की चोट पहुंचाए बिना मैदान से दूर किया गया। कर्मचारियों ने इसे बेहद सावधानी से संभाला, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो।

सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त

घटना के बाद स्टेडियम मैनेजमेंट और ग्राउंड स्टाफ ने पूरे परिसर की जांच की। भारत-पाकिस्तान मैच जैसे बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा में कोई ढील नहीं बरती जा रही है। रविवार, 15 फरवरी को जब भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे, तब अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। इस मुकाबले पर दुनियाभर की नजरें टिकी हैं, ऐसे में आयोजकों के लिए यह जरूरी है कि मैदान और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित रहे।

कप्तानों के बीच जुबानी जंग

मैदान के बाहर भी माहौल कम गर्म नहीं है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली अगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय खिलाड़ियों पर टिप्पणी की, जिसका जवाब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने अंदाज में दिया। इस बयानबाजी ने मुकाबले में अतिरिक्त रोमांच जोड़ दिया है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को लेकर भी अटकलें थीं, लेकिन उन्हें शुक्रवार शाम अभ्यास करते देखा गया, जिससे उनके खेलने की संभावना मजबूत हो गई है।

हाई-वोल्टेज मुकाबले का इंतजार

भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच हमेशा भावनाओं, दबाव और रोमांच से भरा होता है। इस बार डगआउट में सांप की घटना ने सुर्खियां जरूर बटोरीं, लेकिन अब फोकस पूरी तरह क्रिकेट पर है। रविवार को कोलंबो में जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी, तो फैंस को एक और यादगार मुकाबले की उम्मीद होगी। सांप की यह घटना भले ही कुछ समय के लिए चर्चा में रही हो, लेकिन असली जंग बल्ले और गेंद के बीच देखने को मिलेगी।