स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज Sanju Samson ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में उन्होंने पावरप्ले के दौरान तेजतर्रार रन बनाकर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। उनकी इस आक्रामक पारी की बदौलत भारत ने शुरुआती ओवरों में ही दबाव बना दिया। खास बात यह रही कि सैमसन ने पावरप्ले में 41 रन बनाते हुए भारत के पूर्व दिग्गज ओपनर Virender Sehwag का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और एक खास सूची में अपनी जगह बना ली।

सेमीफाइनल में सैमसन की दमदार पारी

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने-सामने थे। इस मुकाबले में भारत को शुरुआत में झटका लगा जब अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए। हालांकि इसके बाद सैमसन ने जिम्मेदारी संभाली और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख बदलने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और अपनी पारी के दौरान कई शानदार छक्के लगाए। उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय फैंस को रोमांचित कर दिया और टीम को शुरुआती दबाव से बाहर निकालने में मदद की।

पावरप्ले में बनाए 41 रन, सहवाग को छोड़ा पीछे

भारत ने इस मुकाबले में पहले छह ओवर यानी पावरप्ले के दौरान 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बनाए। इस दौरान सैमसन ने अकेले 41 रन बनाए, जो एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सहवाग ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ पावरप्ले में 40 रन बनाए थे। अब सैमसन इस सूची में आगे निकल गए हैं और पावरप्ले में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ऊपर पहुंच गए हैं।

रोहित शर्मा की बराबरी पर पहुंचे सैमसन

सैमसन का यह प्रदर्शन उन्हें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक खास रिकॉर्ड में बराबरी पर ले आया। रोहित ने 2016 टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ पावरप्ले में 41 रन बनाए थे। अब सैमसन भी इस आंकड़े तक पहुंच गए हैं और दोनों खिलाड़ी इस सूची में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं।

टी20 वर्ल्ड कप में पावरप्ले में भारतीय बल्लेबाजों के सबसे बड़े स्कोर

51 रन – रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया (2024)

50 रन – केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड (2021)

50 रन – ईशान किशन बनाम नामीबिया (2026)

42 रन – ईशान किशन बनाम पाकिस्तान (2026)

41 रन – संजू सैमसन बनाम इंग्लैंड (2026)

41 रन – रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज (2016)

40 रन – वीरेंद्र सहवाग बनाम न्यूजीलैंड (2007)

