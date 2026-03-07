अहमदाबाद : न्यूज़ीलैंड के कप्तान Mitchell Santner ने कहा है कि अगर ट्रॉफी जीतने के लिए उन्हें भारत के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों का दिल तोड़ना पड़े तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। न्यूज़ीलैंड की टीम रविवार को अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में ICC Men's T20 World Cup 2026 के फाइनल में भारत से भिड़ेगी।

सेंटनर ने कहा कि उनकी टीम का लक्ष्य सिर्फ खिताब जीतना है और इसके लिए वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।

लगातार अच्छा प्रदर्शन लेकिन ट्रॉफी का इंतजार

न्यूज़ीलैंड की टीम पिछले कुछ वर्षों में आईसीसी के व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट में सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक रही है। पिछले 11 साल में यह पांचवीं बार है जब कीवी टीम किसी आईसीसी व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। हालांकि, इससे पहले खेले गए चारों फाइनल में टीम को ट्रॉफी नहीं मिल सकी।

इसी वजह से अक्सर न्यूज़ीलैंड टीम को ऐसी टीम माना जाता है जो भले ही ट्रॉफी न जीते, लेकिन अपने खेल से लोगों का दिल जरूर जीत लेती है।

“जरूरत पड़ी तो विलेन बनने से भी गुरेज नहीं”

प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सेंटनर से पूछा गया कि क्या टीम भारत को हराकर “विलेन” बनने के लिए तैयार है, तो उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ ट्रॉफी जीतना है।

उन्होंने कहा, 'मैं ट्रॉफी जीतना चाहता हूं। हमारी टीम और पहले की टीमों को देखें तो हम इन टूर्नामेंट में लगातार अच्छा खेलते रहे हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों या विपक्षी टीम के दबाव में नहीं आते। हम बस मैदान पर जाकर अपना खेल खेलने की कोशिश करते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'हम जानते हैं कि शायद हमें फेवरेट नहीं माना जा रहा है, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हम छोटी-छोटी चीजें सही तरीके से करें और टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन करें, तो हमारे पास ट्रॉफी जीतने का अच्छा मौका होगा। अगर इसके लिए कुछ दिल तोड़ने पड़ें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।'

पिच को लेकर क्या बोले सेंटनर

न्यूज़ीलैंड के कप्तान ने बताया कि उन्होंने अभी तक पिच नहीं देखी है क्योंकि वह कवर के नीचे है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मुकाबला हाई-स्कोरिंग हो सकता है।

उन्होंने कहा, 'मैंने अभी विकेट नहीं देखा है क्योंकि वह कवर के नीचे है, लेकिन उम्मीद है कि यह काफी फ्लैट होगी और रन बनाने के लिए अच्छी होगी।'

बुमराह की तारीफ

सेंटनर ने भारतीय तेज गेंदबाज Jasprit Bumrah की भी जमकर तारीफ की। बुमराह ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में England cricket team के खिलाफ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

सेंटनर ने कहा, 'बुमराह इस समय जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्हें हर चर्चा में शामिल होना चाहिए। उन्हें खेलना काफी मुश्किल होता है और वह भारत के लिए मैच बदलने वाले खिलाड़ी हैं। हमें पता था कि सेमीफाइनल में भी वह बड़ा फर्क पैदा करेंगे। वह एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं।'