नई दिल्ली : नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स-3 (ग्रुप A) में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल में Divyansh Singh Panwar ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि महिला वर्ग में Khyati Chaudhary शीर्ष पर रहीं।

वहीं, Anish Bhanwala ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के T3 फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान अपने नाम किया। प्रतियोगिता का आयोजन Dr. Karni Singh Shooting Range में किया गया।

10 मीटर एयर राइफल (पुरुष): दिव्यांश ने दिखाई सटीक निशानेबाजी

टोक्यो ओलंपियन दिव्यांश सिंह पंवार ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 252.5 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर पार्थ राकेश माने रहे, जिन्होंने 251.5 अंक बनाए। तीसरे स्थान पर शाहू तुषार माने रहे, जिनका स्कोर 230.9 अंक रहा। फाइनल में आठ खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन दिव्यांश ने अपने अनुभव और सटीकता से बाजी मार ली।

10 मीटर एयर राइफल (महिला): शूट-ऑफ में ख्याति की शानदार जीत

महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। Khyati Chaudhary और Mahit Sandhu दोनों 24 शॉट के बाद 251.4 अंक के साथ बराबरी पर थीं।

इसके बाद हुए शूट-ऑफ में ख्याति ने शानदार 10.9 का स्कोर किया, जबकि महित ने 10.2 अंक बनाए। इस तरह ख्याति ने पहला स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर Mehuli Ghosh रहीं, जिन्होंने 230.1 अंक हासिल किए।

पुरुष क्वालीफिकेशन में धनुष श्रीकांत रहे शीर्ष पर

पुरुषों की क्वालीफिकेशन राउंड में धनुष श्रीकांत ने 633.2 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर महेश बाबू बथुला (632.6) रहे। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी हिमांशु ढिल्लों और नीरज कुमार ने 632.1 अंक के साथ क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया। इसके बाद पार्थ माने, दिव्यांश और शाहू माने ने भी फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

महिला क्वालीफिकेशन में मेहुली घोष सबसे आगे

महिलाओं के क्वालीफिकेशन राउंड में Mehuli Ghosh ने 633.4 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर सोनम उत्तम मास्कर (633.2) रहीं। तीसरे स्थान पर तिलोत्तमा सेन (632.0) रहीं। ख्याति चौधरी, महित संधू, विदर्शा के विनोद, साक्षी सुनील पडेकर और ईशा अनिल टकसले ने भी फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल: अनीश भानवाला का दबदबा

25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपियन Anish Bhanwala ने फाइनल में 33 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। राजकंवर सिंह संधू 31 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भावेश शेखावत ने शूट-ऑफ में विजयवीर सिद्धू को हराकर 29 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। विजयवीर 23 हिट के साथ चौथे स्थान पर रहे।

क्वालीफिकेशन में भावेश शेखावत रहे आगे

25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालीफिकेशन में भावेश शेखावत ने 583-17x के संयुक्त स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। राजकंवर सिंह संधू (581-20x) दूसरे स्थान पर रहे। आदर्श सिंह (580-15x) तीसरे स्थान पर रहे। अनीश भानवाला ने 578-15x स्कोर कर चौथे स्थान पर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। नीरज कुमार, विजयवीर सिद्धू, ओमकार सिंह और प्रदीप सिंह शेखावत ने भी शीर्ष आठ में जगह बनाई।