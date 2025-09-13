नेशनल डेस्क: जैसे ही एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर विवाद तेज हो गया है। दोनों टीमों की यह महाभिड़ंत 14 सितंबर को खेली जाएगी। पूरे देश में इस मैच को रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है और राजनीतिक पार्टियां भी इस पर विरोध जता रही हैं।

क्या BCCI मैच रद्द कर सकता है?

बीसीसीआई के पास इस मैच को रद्द करने का अधिकार नहीं है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया है कि एशिया कप में भारत सरकार जो निर्णय लेगी, बोर्ड उसी का पालन करेगा।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर पहले से एक नीति बनाई है। इसके तहत बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में भारत पाकिस्तान से खेलेगा, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। इस नीति को भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर ने भी दोहराया है। इसलिए, एशिया कप में भारत-पाक मैच को रद्द या करवाने का फैसला पूरी तरह से भारत सरकार के हाथ में है।

विपक्ष और कोर्ट की प्रतिक्रिया

विपक्ष ने केंद्र सरकार को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही, इस मैच को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने लॉ छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया था कि हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलना उन शहीद जवानों और उनके परिवारों का अपमान होगा।

मैच की जानकारी

भारत-पाक मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से लाइव टीवी पर प्रसारित होगा।