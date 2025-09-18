स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच 14 सितम्बर को खेले गए एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस मैच के बाद भारतीय टीम के पाकिस्तान टीम से हाथ ना मिलाने पर विवाद हो गया था और यह मामला अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अब इस बीच पाकिस्तान ने UAE के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए एशिया कप के सुपर-4 चरण (Asia Cup Super 4) में जगह बना ली है। इससे पहले UAE के ओमान को हराने के बाद भारत सुपर-4 में पहुंचा था। ऐसे में चिर-प्रतिद्वंदियों के बीच फिर से मुकाबला होगा।

कब और कहां होगा मैच

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप सुपर- 4 का मैच 21 सितंबर यानी रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच के समय को लेकर कोई बदलाव नहीं है और यह शाम 8 बजे ही खेला जाएगा।

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों का रिकॉर्ड

कुल मैच - 3

भारत - एक जीत

पाकिस्तान - 2 जीत

उच्चतम स्कोर : 4 सितंबर, 2022 को पाकिस्तान द्वारा 19.5 ओवर में 182/5।

न्यूनतम स्कोर : 28 अगस्त, 2022 को पाकिस्तान द्वारा 19.5 ओवर में 147/10।

सबसे बड़ी जीत : 24 अक्टूबर, 2021 को पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया।

सर्वाधिक रन : पाकिस्तान के मोहम्मद रिज़वान द्वारा तीन मैचों में 193 रन।

सर्वोच्च स्कोर : 24 अक्टूबर, 2021 को पाकिस्तान के मोहम्मद रिज़वान द्वारा 55 गेंदों में नाबाद 79 रन।

टीमें

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद