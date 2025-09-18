दुबई : पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Salman Agha) ने अपनी टीम से 21 सितंबर को भारत के खिलाफ (India vs Pakistan) एशिया कप (Asia Cup 2025) सुपर 4 के बेहद अहम मुकाबले की तैयारी के लिए बीच के ओवरों में अपनी बल्लेबाजी को और बेहतर करने का आह्वान किया है। उनकी यह टिप्पणी पाकिस्तान की संयुक्त अरब अमीरात पर 41 रनों की जीत (Pakistan vs UAE) के बाद आई है। इस जीत ने टूर्नामेंट के अगले चरण में उनकी जगह पक्की कर दी, लेकिन बल्लेबाजी की कमजोरियों को छुपाने में कोई खास मदद नहीं की जो टीम को परेशान करती रही हैं।

आगा ने मैच के बाद कहा, 'हमने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन हमें बीच के ओवरों में बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। गेंदबाज़ों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमने अभी तक अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी नहीं की है। अगर हम अच्छी बल्लेबाजी करते, तो हम 170-180 रन तक पहुंच जाते। शाहीन एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी में सुधार हुआ है। अबरार का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें मैचों में वापसी दिला रहे हैं। हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। अगर हम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो हम किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।'

पाकिस्तान UAE के खिलाफ 146/9 का स्कोर ही बना पाया, जिसे शाहीन शाह अफरीदी के आखिरी क्षणों में किए गए शानदार प्रदर्शन ने बचाया जिन्होंने 14 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए। हालांकि, शीर्ष और मध्यक्रम एक बार फिर नाकाम रहा। सैम अयूब ने तीन मैचों में अभी तक खाता नहीं खोला है, जबकि आगा खुद बीच के ओवरों में दबदबा बनाने के लिए जूझते रहे हैं।

कप्तान ने दोहराया कि इन दौरों को मजबूत बल्लेबाजी में बदलना बेहद जरूरी है। आगा ने कहा, 'हां, हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। हम बस अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और अगर हम पिछले कुछ महीनों की तरह अच्छा क्रिकेट खेलते रहे तो।' उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को 7वें और 15वें ओवर के बीच अपनी कमियों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से वे बार-बार बराबरी का स्कोर बनाने से चूक जाते हैं।

भारत के खिलाफ होने वाला यह मुकाबला काफी गरमागरम है। ग्रुप चरण में उनका पिछला मुकाबला भारत की 7 विकेट की जीत के साथ समाप्त हुआ था, लेकिन मैच के बाद के तनाव ने मैच को फीका कर दिया था क्योंकि भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। यह घटना इस साल की शुरुआत में पहलगाम आतंकी हमले के बाद व्यापक राजनीतिक तनाव से जुड़ी है।

तथाकथित 'हाथ न मिलाने के विवाद' ने पहले से ही तीखी प्रतिद्वंद्विता को और भड़का दिया है, और अब जब दोनों टीमें सुपर 4 में हैं, तो दांव और भी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के लिए बेहतर बल्लेबाजी प्रदर्शन भारत के गेंदबाजी आक्रमण से बचने और एक और झटका झेलने के बीच का अंतर साबित हो सकता है। उन्होंने अंत में कहा, 'हम बस अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं... अगर हम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो हम किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।'