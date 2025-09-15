Go to PunjabKesari.in

दुबई : पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने कहा है कि एशिया कप मैच में भारत के खिलाफ खराब शुरूआत और बीच के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों द्वारा रनगति पर अंकुश लगाया जाना उनकी टीम की बड़ी हार का प्रमुख कारण रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 8 गेंद में दो विकेट गंवा दिए और उस झटके से उबर नहीं सके। पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर 127 रन ही बना सकी जो भारत ने 16 ओवरों में हासिल कर लिया। 

हेसन ने कहा, ‘बल्लेबाजी में हमारी शुरूआत बहुत खराब रही। हम उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर सके जैसी करनी चाहिए थी। बीच के ओवरों में इससे मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर काफी दबाव बन गया।' उन्होंने कहा, ‘जितने ज्यादा बड़े मैच खेलेंगे, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारे पास कुछ खिलाड़ी हैं जो अपने पैर जमा रहे हैं और हम आने वाले दिनों में मजबूती से वापसी करेंगे।' 

धीमी विकेट पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी के फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, ‘निकट अतीत में नहीं लेकिन दीर्घकालिन अतीत में देखें तो यह सही फैसला था। पिछले 6 मैचों में बल्कि पूरी त्रिकोणीय श्रृंखला में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है।' हेसन ने कहा, ‘पहले की तरह अब ओस नहीं थी लिहाजा वह मसला नहीं है। ये पिचें धीमी हैं और इस पर अच्छा स्कोर बनाना चाहिए था जो हम नहीं कर सके।' 