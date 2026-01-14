राजकोट : भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में खेले गए तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में विराट कोहली ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए जैसे ही कोहली ने अपने खाते का पहला रन चौके के साथ खोला, वैसे ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बने विराट

विराट कोहली अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 42 वनडे मैचों में 1750 रन बनाए थे। राजकोट वनडे में पहला रन बनाते ही कोहली ने इस आंकड़े को पार कर लिया और मास्टर ब्लास्टर को पीछे छोड़ दिया।

वडोदरा वनडे में हुई थी बराबरी

सीरीज शुरू होने से पहले विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने के लिए 93 रन की जरूरत थी। वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने शानदार 93 रन की पारी खेलते हुए यह आंकड़ा छू लिया था। उस मुकाबले के बाद विराट और सचिन, दोनों के ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 1750-1750 रन हो गए थे और दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे। लेकिन राजकोट में पहला ही रन बनाते ही कोहली ने यह रिकॉर्ड पूरी तरह अपने नाम कर लिया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक भी निशाने पर

वनडे क्रिकेट में 53 शतक जड़ चुके विराट कोहली पहले ही इस मामले में सचिन तेंदुलकर को काफी पीछे छोड़ चुके हैं।हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक के रिकॉर्ड में फिलहाल विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग 6-6 शतक के साथ बराबरी पर हैं। अगर कोहली इस मुकाबले में शतक जड़ते हैं, तो वे इस सूची में भी अकेले नंबर-1 बन जाएंगे।

लगातार छठी 50+ पारी का भी मौका

विराट कोहली अगर इस मैच में लगातार छठी पारी में 50 या उससे ज्यादा रन बना लेते हैं, तो वे सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ देंगे। अब तक भारत के लिए कोई भी बल्लेबाज लगातार 5 पारियों से ज्यादा 50+ स्कोर नहीं बना सका है।

नंबर-3 पोजीशन पर पोंटिंग का रिकॉर्ड भी खतरे में

वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पोजीशन पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली फिलहाल दूसरे स्थान पर हैं। राजकोट वनडे से पहले विराट के नाम नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 12,529 रन दर्ज थे। इस सूची में उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (12,662 रन) हैं। अगर विराट इस मुकाबले में 134 रन बना लेते हैं, तो वे इस रिकॉर्ड में भी पोंटिंग को पीछे छोड़ देंगे।

