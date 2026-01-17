स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज से पहले टीम इंडिया के स्क्वॉड में अहम बदलाव किए हैं। चोट के कारण बाहर हुए तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर की जगह श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20I सीरीज की शुरुआत 21 जनवरी से होगी।

इन खिलाड़ियों को मौका

BCCI ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि श्रेयस अय्यर को तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर, रवि बिश्नोई को वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम इंडिया में शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर पहले तीन T20I मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे, जबकि बिश्नोई पूरी सीरीज का हिस्सा होंगे।

चोट के चलते वॉशिंगटन सुंदर सीरीज से बाहर

वॉशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन की गंभीर समस्या के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज से बाहर कर दिया गया है। यह चोट उन्हें 11 जनवरी को वडोदरा में खेले गए सीरीज के पहले मैच के दौरान गेंदबाजी करते समय लगी थी। निचली पसलियों के पास तेज दर्द के बाद सुंदर को तुरंत मेडिकल जांच से गुजरना पड़ा। स्कैन और विशेषज्ञों की सलाह के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम की सलाह दी है। सुंदर अब BCCI के Centre of Excellence (COE) में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे।

तिलक वर्मा की सर्जरी, T20 वर्ल्ड कप पर भी सवाल

युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा हाल ही में ग्रोइन इंजरी के चलते सर्जरी से गुजरे हैं। उनकी रिकवरी टाइमलाइन अभी स्पष्ट नहीं है, जिससे T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी उपलब्धता को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इसी वजह से चयन समिति ने श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल करने का फैसला किया।

दो साल बाद T20I टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी

श्रेयस अय्यर की T20I टीम में वापसी लगभग दो साल बाद हुई है। उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I मैच खेला था। चयन बैठकों में उनके नाम पर लगातार चर्चा होती रही, लेकिन पहले तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और रुतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई। हालांकि, घरेलू और फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में अय्यर का प्रदर्शन शानदार रहा है। IPL 2024 में श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया; IPL 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया।

प्लेइंग 11 को लेकर बढ़ी टीम मैनेजमेंट की टेंशन

श्रेयस अय्यर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 51 T20I मैच, 1104 रन, 136.12 का स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं।हालांकि, यह साफ नहीं है कि उन्हें सीधे प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं। टीम मैनेजमेंट शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जैसे पावर-हिटर्स को ऊपर भेजकर रिंकू सिंह को फिनिशर की भूमिका में बनाए रखना चाह सकता है। खास बात यह भी है कि अय्यर फिलहाल T20 वर्ल्ड कप 2026 के कोर प्लान का हिस्सा नहीं हैं।

भारत की अपडेटेड T20I टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन T20I), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई।