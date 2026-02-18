स्पोर्ट्स डेस्क : T20 World Cup 2026 में भारतीय टीम अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड्स से भिड़ेगी। यह मैच 18 फरवरी को अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सुपर-8 में जगह पक्की कर चुकी टीम इंडिया चौथी लगातार जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी।

चौथी जीत पर नजर, बेंच स्ट्रेंथ को मिल सकता है मौका

कप्तान Suryakumar Yadav की अगुवाई में भारतीय टीम अब तक तीनों मुकाबले जीत चुकी है। टीम मैनेजमेंट इस मैच में कुछ खिलाड़ियों को आराम देकर बेंच स्ट्रेंथ आजमा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेइंग-11 में तीन बदलाव संभव हैं।

ओपनिंग जोड़ी पर रहेंगी नजरें

पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और ईशान किशन कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ईशान ने शानदार अर्धशतक जड़ा था और वह उसी लय को बरकरार रखना चाहेंगे। दूसरी ओर अभिषेक अब तक टूर्नामेंट में खाता नहीं खोल पाए हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ वह डक पर आउट हुए थे, जबकि नामीबिया के खिलाफ नहीं खेले। ऐसे में इस मैच में वह रन बनाकर वापसी करना चाहेंगे। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव का खेलना तय माना जा रहा है, जबकि रिंकू सिंह फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं।

हार्दिक-बुमराह को मिल सकता है आराम

ऑलराउंडर Hardik Pandya को सुपर-8 से पहले आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है। वहीं Jasprit Bumrah को भी विश्राम दिया जा सकता है। ऐसे में तेज गेंदबाज Arshdeep Singh और Mohammed Siraj की वापसी संभावित है। स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को बरकरार रखा जा सकता है।

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज।

भारतीय टीम स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर।