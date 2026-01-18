स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के करियर में एक खास अध्याय जोड़ गया। इस मैच में मैदान पर उतरते ही रोहित ने भारतीय धरती पर अपने 100 वनडे मुकाबले पूरे कर लिए। भले ही बल्ले से यह दिन यादगार न बन सका, लेकिन यह उपलब्धि उनके लंबे, शानदार और रिकॉर्ड्स से भरे अंतरराष्ट्रीय सफर की अहम गवाही देती है।

घरेलू मैदान पर रोहित शर्मा का ऐतिहासिक आंकड़ा

रोहित शर्मा भारत में 100 या उससे अधिक वनडे खेलने वाले सिर्फ छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह मुकाम हासिल करने वाले दिग्गजों की सूची किसी भी क्रिकेट प्रेमी को रोमांचित कर देती है। इस क्लब में सचिन तेंदुलकर (164 मैच), विराट कोहली (130), एमएस धोनी (127), मोहम्मद अजहरुद्दीन (113) और युवराज सिंह (108) पहले से शामिल हैं। इस लिस्ट में रोहित का नाम जुड़ना यह दिखाता है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट में कितनी लंबी और स्थायी छाप छोड़ी है।

घरेलू वनडे में रोहित का शानदार रिकॉर्ड

भारतीय सरजमीं पर खेले गए 100 वनडे मैचों की 99 पारियों में रोहित शर्मा का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने घरेलू मैदानों पर 55.75 की शानदार औसत से कुल 5074 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 14 शतक और 24 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े मैचों में खेलने की क्षमता को दर्शाते हैं। ये आंकड़े रोहित को भारत के सबसे सफल घरेलू वनडे बल्लेबाज़ों में शामिल करते हैं।

100वें मैच में फीकी रही हिटमैन की पारी

हालांकि, इस ऐतिहासिक मौके पर रोहित शर्मा अपने प्रदर्शन से उसे और खास नहीं बना सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में कप्तान सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। मौजूदा सीरीज में भी उनका बल्ला अपेक्षा के अनुरूप नहीं चला है, जिससे फैंस को थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी। इसके बावजूद, क्रिकेट जगत जानता है कि रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिन अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं।

न्यूजीलैंड का आक्रामक अंदाज

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय गेंदबाजों पर पूरा दबाव बनाया। कीवी बल्लेबाज़ों ने बेखौफ अंदाज़ में शॉट्स खेले और 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 337 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की धरती पर यह स्कोर न्यूजीलैंड के आत्मविश्वास और आक्रामक सोच को साफ तौर पर दर्शाता है।