स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और ज़िम्बाब्वे के बीच आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अहम मुकाबले से पहले टीम इंडिया के ओपनर Abhishek Sharma फॉर्म में वापसी की कोशिश में जुटे हैं। खराब दौर से गुजर रहे अभिषेक ने चेन्नई में नेट्स पर जमकर पसीना बहाया, लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने टीम के मुख्य गेंदबाज़ों का सामना नहीं किया।

फॉर्म की चिंता: 4 पारियों में सिर्फ 15 रन

अभिषेक का बल्ला इस टूर्नामेंट में खामोश रहा है। चार पारियों में उनके नाम सिर्फ 15 रन हैं। लगातार तीन बार शून्य पर आउट होने के बाद उन्होंने पिछली पारी में 12 गेंदों पर 15 रन बनाए, लेकिन टीम को पावरप्ले में तेज शुरुआत अब भी नहीं मिल पा रही है। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ ‘करो या मरो’ मुकाबले से पहले टीम मैनेजमेंट को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

साथियों के खिलाफ नहीं, नेट गेंदबाज़ों पर किया वार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिषेक ने नेट्स में भारतीय तेज़ या स्पिन गेंदबाज़ों का सामना नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अभ्यास (नेट) गेंदबाज़ों और स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाज़ी की और उन्हें खुलकर शॉट्स लगाए, ताकि लय हासिल की जा सके।

MA Chidambaram Stadium में अभ्यास सत्र के दौरान अभिषेक ने करीब आधे घंटे बल्लेबाज़ी की। उससे पहले उन्होंने स्पिनरों से पिच के मिज़ाज को समझने पर चर्चा की। यह रणनीति साफ तौर पर उनके आत्मविश्वास को वापस लाने की कोशिश का हिस्सा है।

फिर होगी ऑफ-स्पिन की परीक्षा

अभिषेक के खिलाफ विपक्षी टीमों की रणनीति साफ रही है—गति कम करो और ऑफ-स्पिन से फंसाओ। उन्हें पहले ही दो बार दाएं हाथ के ऑफ-स्पिनरों ने आउट किया है—पाकिस्तान के कप्तान Salman Agha और नीदरलैंड्स के Aryan Dutt। पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज़ Marco Jansen ने धीमी गेंद से उन्हें छकाया था।

अब ज़िम्बाब्वे के कप्तान Sikandar Raza पूरी तरह फिट हैं और नई गेंद से मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं ब्रैड इवांस भी नई गेंद से रफ्तार कम कर बल्लेबाज़ों को चकमा देने में सक्षम हैं।

चयन की पहेली: किसे मिले मौका?

टीम इंडिया फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों की अधिकता से जूझ रही है। विपक्षी टीमें ऑफ-स्पिनरों का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। Ishan Kishan और अभिषेक का बाहर बैठना मुश्किल लगता है, लेकिन Tilak Varma और Washington Sundar को लेकर असमंजस बना हुआ है।

कई पूर्व खिलाड़ियों ने सुझाव दिया है कि भले ही फॉर्म ठीक न हो, लेकिन Sanju Samson को मौका देना फायदेमंद हो सकता है। नामीबिया के खिलाफ ओपनिंग करते हुए सैमसन ने 8 गेंदों पर 22 रन बनाए थे और 24 फरवरी के नेट सत्र में भी अच्छी लय में दिखे।