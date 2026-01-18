स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार 18 जनवरी को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने पहला वनडे वडोदरा में जीता था, जबकि दूसरे मैच में राजकोट में न्यूज़ीलैंड ने शानदार जीत दर्ज की थी।

वनडे सीरीज में अपराजेय भारत

तीसरा और निर्णायक मुकाबले में दोनों टीमों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। न्यूज़ीलैंड की टीम भारत में अब तक कोई भी द्विपक्षीय वनडे सीरीज़ नहीं जीत पाई है, जबकि भारत मार्च 2019 से लगातार हर द्विपक्षीय वनडे सीरीज में अपराजेय रहा है। टीम इंडिया इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी।

वनडे में भारत-न्यूजीलैंड हेड-टू-हेड

कुल वनडे मैच: 122

भारत जीता: 63

न्यूजीलैंड जीता: 51

बेनतीजा/ड्रॉ: 8

इंदौर होलकर स्टेडियम पिच रिपोर्ट

होलकर क्रिकेट स्टेडियम की पिच को आमतौर पर बल्लेबाज़ों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहां गेंद पर अच्छा उछाल मिलता है, बाउंड्रीज़ अपेक्षाकृत छोटी हैं और बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। इस मैदान पर बड़े स्कोर का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन की ऐतिहासिक पारी यहीं खेली थी।

इंदौर मौसम का हाल

मौसम की बात करें तो इंदौर में रविवार को क्रिकेट के लिए हालात अनुकूल रहने की उम्मीद है। सुबह का तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, दोपहर में यह बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और शाम के समय तापमान गिरकर करीब 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आसमान साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में फैंस को पूरे 50 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है।

संभावित प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह।

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), विल यंग, हेनरी निकोल्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जोश क्लार्कसन, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक, माइकल रे।

