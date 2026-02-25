स्पोर्ट्स डेस्क : सुपर-8 में न्यूजीलैंड का पिछला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था और अब सबकी नजरें कोलंबो के मौसम पर टिकी हैं। ICC Men's T20 World Cup 2026 के तहत बुधवार 25 फरवरी Sri Lanka national cricket team और New Zealand national cricket team आमने-सामने हैं। R. Premadasa Stadium में होने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या फिर बारिश खेल बिगाड़ेगी या फैंस को पूरा मैच देखने को मिलेगा?

इंग्लैंड से हार के बाद दबाव में श्रीलंका

ग्रुप-2 के अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को England cricket team के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था। पल्लेकेले की मुश्किल पिच पर इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 146 रन बनाए और जवाब में श्रीलंकाई टीम महज 95 रन पर सिमट गई।

कप्तान Dasun Shanaka की टीम अब करो या मरो की स्थिति में है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार उन्हें सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर कर देगी।

न्यूजीलैंड का पिछला मैच बारिश में धुला

Mitchell Santner की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड टीम का पाकिस्तान के खिलाफ मैच भारी बारिश के कारण रद्द हो गया था। दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े।

अब न्यूजीलैंड के लिए भी यह मुकाबला बेहद अहम है। अगर वे यहां हारते हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ बड़े अंतर से जीत की मुश्किल चुनौती सामने होगी।

कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम?

अच्छी खबर यह है कि कोलंबो में मौसम में सुधार आया है।

मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।

बारिश की संभावना नहीं के बराबर है।

तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

नमी करीब 80% तक रह सकती है।

हवा की रफ्तार 8-10 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद है।

यानि इस बार फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है।

आज हारने वाली टीम का क्या होगा?

इंग्लैंड पहले ही पाकिस्तान को हराकर अंतिम चार में जगह मजबूत कर चुका है। अब बचे एक स्थान के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच जंग है।

अगर श्रीलंका आज हार जाता है तो उसकी सेमीफाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। वहीं न्यूजीलैंड की हार भी समीकरण को बेहद उलझा देगी और नेट रन रेट की जंग तेज हो जाएगी। कोलंबो में आज सिर्फ मैच नहीं, बल्कि दोनों टीमों का भविष्य दांव पर है।