स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में आज (रविवार, 1 मार्च) कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारत और वेस्ट इंडीज आमने-सामने होंगे। यह मुकाबला सिर्फ दो अंक का नहीं, बल्कि सेमीफाइनल में जगह तय करने वाला वर्चुअल क्वार्टरफाइनल है। दोनों टीमों की ताकतवर बल्लेबाजी और स्पिन रणनीतियों के बीच यह मुकाबला फैंस के लिए एक हाई-वोल्टेज ड्रामा साबित हो सकता है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (T20Is)

मैच: 30

भारत की जीत: 19

वेस्ट इंडीज की जीत: 10

नो रिजल्ट: 1

भारत ने अधिकांश मैचों में वर्चस्व बनाए रखा है, लेकिन वेस्ट इंडीज की धमाकेदार बल्लेबाजी कभी भी खेल पलट सकती है।

ईडन गार्डन्स पिच रिपोर्ट

पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल, हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद।

यह वही पिच है जिसने हाल ही में स्कॉटलैंड बनाम इटली में 200+ रन का स्कोर दिया था।

ऑफ़-स्पिन और रिस्ट स्पिन दोनों को मदद मिलने की संभावना, इसलिए टैक्टिकल स्पिन का खेल अहम रहेगा।

दोनों टीमों की रणनीतियां आक्रामक होंगी, विशेषकर रन-फेस्ट की संभावना है।

मौसम का हाल

कोलकाता में मौसम साफ और धूप वाला रहेगा।

तापमान 26°C से 31°C के बीच।

बारिश की संभावना नहीं।

डू-ऑर-डाई मैच: इंडिया के लिए सेमीफाइनल की जंग

भारत ने ज़िम्बाब्वे को 72 रन से हराकर आखिरी सुपर-8 मुकाबले में वेस्ट इंडीज से सेमीफाइनल की राह तय करनी है।

वेस्ट इंडीज भी दक्षिण अफ़्रीका से हार चुके हैं, इसलिए यह मुकाबला क्लीन स्वीप और मानसिक दबाव के साथ होगा।

मैच में जीत वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में जाएगी।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : संजू सैमसन (wk), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (c), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दूबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

वेस्ट इंडीज : ब्रैंडन किंग, शाई होप (w/c), शिम्रॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेर्फ़ेन रदरफोर्ड, रॉस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुड़केश मोती, शमार जोसेफ।