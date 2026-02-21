स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले से पहले पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 को लेकर बड़ा बयान दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले अहम मैच से पहले भज्जी ने अपने संयोजन में एक अहम बदलाव का संकेत दिया है और कुलदीप की जगह अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है। उनका मानना है कि भारत को ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है और संतुलित टीम के साथ मैदान में उतरना चाहिए।

भारत और South Africa national cricket team के बीच सुपर-8 मुकाबला 22 फरवरी को अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेला जाएगा।

अक्षर पटेल की वापसी तय

हरभजन सिंह के अनुसार, प्लेइंग XI में एकमात्र बदलाव अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि अक्षर वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल होंगे।

भज्जी ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव होगा। हां, अक्षर जरूर खेलेंगे। वह टीम के उपकप्तान हैं और एक पूर्ण गेंदबाज हैं। चाहे सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज हो या दाएं हाथ का, अक्षर उपयोगी साबित होते हैं।'

अहमदाबाद में बढ़ेगी अर्शदीप की भूमिका

हरभजन ने तेज गेंदबाज Arshdeep Singh को इस मुकाबले में अहम बताया। उनके अनुसार अहमदाबाद की पिच पर नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी।

'अर्शदीप नई गेंद से विकेट निकालते हैं। यहां कोलंबो जैसी स्पिन की जरूरत नहीं होगी। यह सामान्य परिस्थितियां हैं, जहां तेज गेंदबाज ज्यादा असर डाल सकते हैं,' भज्जी ने कहा।

कब और कहां होगा मुकाबला?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सुपर-8 का यह मैच 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की राह तय करने में अहम साबित हो सकता है।

हरभजन सिंह की संभावित प्लेइंग 11

ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव,हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।