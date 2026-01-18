नई दिल्ली : दिल्ली के क्रिकेटर आयुष बडोनी ने पहली बार भारतीय टीम में जगह मिलने पर बात की और उस वजह का भी खुलासा किया जिसकी वजह से उन्हें टीम में मौका मिला है। वाशिंगटन सुंदर के चोट होने के बाद बडोनी को उनकी जगह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिला है। लेकिन उन्हें अभी तक प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। हालांकि उनके टीम में आते ही क्रिकेट जगत ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए।

सीरीज अभी 1-1 से बराबर है, और दोनों टीमें रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में निर्णायक मैच में आमने-सामने होंगी। हालांकि बडोनी दूसरे वनडे में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए जिसमें भारत हार गया था, लेकिन उन्हें उम्मीद होगी कि उन्हें मौका मिलेगा क्योंकि वह हाल ही में शानदार फॉर्म में हैं, और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगे। बडोनी ने bcci.tv द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में अपने चयन के बारे में कहा, 'मैं दिल्ली टीम के साथ था, मैं वहां कप्तान था और अगले दिन हमारा मैच विदर्भ के खिलाफ क्वार्टर फाइनल था। तभी मुझे इसके बारे में पता चला। प्रियांश मेरा रूममेट था, तो मैंने उसे बताया कि ऐसा हो सकता है और मैं जा रहा हूं तो शायद तुम कप्तान बनोगे। वह बहुत अच्छा एहसास था और मैं बहुत आभारी और खुश हूं कि मुझे यह मौका मिला।'

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों में किससे बात की, तो उन्होंने कहा, 'मुझे देर रात फोन आया था, इसलिए मैं उन्हें बता नहीं पाया। सुबह इसकी घोषणा हुई, तभी उन्हें पता चला और वे भी बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे थे। सभी कोच और खिलाड़ियों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया और मुझे यह बहुत अच्छा लगा। मैं उनमें से ज्यादातर के साथ और उनके खिलाफ खेल चुका हूं, इसलिए सबसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा।'

बडोनी ने यह भी बताया कि वह पहले सिर्फ बल्लेबाज थे, लेकिन दो साल पहले उन्होंने बॉलिंग शुरू की और एक ऑलराउंडर के रूप में उनके बदलाव ने उन्हें पहली बार इंडिया टीम में जगह दिलाने में मदद की। बडोनी ने कहा, 'तैयारी बहुत साफ थी। पहले मैं बैटिंग करता था, लेकिन पिछले दो सालों से मैं अपनी बॉलिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। मुझे हमेशा लगता है कि मैं विकेट ले सकता हूं और अपनी बॉलिंग से टीम के लिए योगदान दे सकता हूं। इसलिए मुझे ऑलराउंडर होने का फायदा मिला। मैंने दिल्ली के लिए बहुत बॉलिंग की है, विकेट लिए हैं और इसका फायदा मिला है।'

टीम के सीनियर खिलाड़ियों के साथ बिताए समय के बारे में बात करते हुए बडोनी ने कहा कि उन्हें उनमें से कुछ के साथ चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फ्रेंचाइजी क्रिकेट, उनके साथ या उनके खिलाफ खेलने का अनुभव है, और वह हमेशा उनसे सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। बडोनी ने कहा, 'हमारी टीम के बहुत से सीनियर खिलाड़ी एक तरह से लिजेंड हैं, इसलिए जब मैं बैटिंग या बॉलिंग करता हूं तो उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि इससे मेरा खेल बेहतर होता है और मैं बस जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करता हूं। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके साथ मैं मजे करता हूं और अच्छा समय बिताता हूं। मैं हर्षित को जानता हूं क्योंकि वह दिल्ली के लिए खेलता है। मुझे अर्शदीप और श्रेयस के साथ भी बहुत मजा आता है। उनके साथ रहना बहुत मजेदार होता है।'

