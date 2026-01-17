स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहले दो मुकाबलों के बाद दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं, ऐसे में तीसरा वनडे सीरीज का फैसला करेगा। न्यूजीलैंड ने राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे में भारत को सात विकेट से हराकर जोरदार वापसी की थी।

न्यूजीलैंड की इस दमदार जीत से मेहमान टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है, जबकि भारत के लिए अब अंतिम मुकाबले में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में तीसरा वनडे दोनों टीमों के लिए नॉकआउट मैच जैसा होगा।

कब-कहां खेला जाएगा तीसरा वनडे?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला 18 जनवरी 2026 को खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी। तीसरा वनडे मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान अपनी बैटिंग-फ्रेंडली पिच और छोटी बाउंड्रीज़ के लिए जाना जाता है, जहां हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है।

कितने बजे और टीवी पर कहां मुकाबला?

टॉस: दोपहर 1:00 बजे (IST), मैच शुरू: दोपहर 1:30 बजे (IST); भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला Star Sports नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा।

भारत में ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

न्यूजीलैंड की वनडे टीम

माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, ज़ैक फॉल्क्स, मिच हे, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनॉक्स, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग।