स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर में बुधवार को खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 48 रनों से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन यह दांव उस पर भारी पड़ गया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा की विस्फोटक 84 रनों की पारी और रिंकू सिंह की 44 रनों की नाबाद पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 238 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी।

न्यूजीलैंड की पारी: शुरुआती झटकों से बिगड़ा खेल

239 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने डेवोन कॉन्वे को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में हार्दिक पंड्या ने रचिन रवींद्र को आउट कर दिया, जो सिर्फ 1 रन बना सके। महज 1 रन के स्कोर पर दो विकेट गिरने से कीवी टीम दबाव में आ गई।

इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और रॉबिन्सन ने पारी को संभालने की कोशिश की और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। हालांकि सातवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने रॉबिन्सन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। उस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 52 रन पर 3 विकेट था।

ग्लेन फिलिप्स ने इसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन 14वें ओवर में उनका विकेट गिर गया। इसके बाद डेरिल चैपमेन ने जिम्मेदारी संभाली और 39 रन बनाए। 15वें ओवर में वरुण ने उन्हें भी अपनी फिरकी में फंसा लिया। चैपमेन के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड को जीत के लिए 31 गेंदों में 96 रन चाहिए थे, जो उसके लिए मुश्किल साबित हुआ।

भारत की पारी: अभिषेक का तूफान, रिंकू का फिनिश

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। दूसरे ओवर में संजू सैमसन 10 रन बनाकर आउट हो गए। लंबे समय बाद टी20 में वापसी कर रहे ईशान किशन भी सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।



इसके बाद अभिषेक शर्मा ने मैदान पर आते ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने महज 22 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी लय में नजर आए और 10 ओवर में भारत का स्कोर 117 रन पर 2 विकेट हो गया।



हालांकि 11वें ओवर में भारत को तीसरा झटका लगा, जब सूर्यकुमार यादव 22 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। 12वें ओवर में अभिषेक शर्मा 35 गेंदों में 84 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के लगाए।



इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। 14वें ओवर में शिवम दुबे 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि 16वें ओवर में हार्दिक पंड्या 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंत में रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में नाबाद 44 रनों की शानदार पारी खेली और भारत को 238 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

ये रही प्लेइंग 11

न्यूजीलैंड : टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिश्चियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।

भारत : संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।